Ο Χάρι Στάιλς θα κυκλοφορήσει το τέταρτο σόλο άλμπουμ του

Ο 31χρονος Άγγλος σταρ της μουσικής και ηθοποιός Χάρι Στάιλς επιβεβαίωσε ότι θα κυκλοφορήσει το τέταρτο άλμπουμ του.
Με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.» που θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 2026.
Η εκτελεστική παραγωγή είναι του συνεργάτη του Χάρι Στάιλς, Κιντ Χάρπουν.
Μετά από μια εβδομάδα αινιγματικών teasers και διαφημιστικών πινακίδων σε μεγάλες πόλεις που έγραφαν «We belong together» ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης με τους αμέτρητους φαν, επιβεβαίωσε ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσω της Columbia Records.
Από τις μεγάλες επιτυχίες του διάσημου όσο και εκκεντρικού καλλιτέχνη είναι το κομμάτι "As it was".
O Harry Styles έχει δοκιμαστεί και στον κινηματογράφο. Έχει παίξει μεταξύ άλλων στο θρίλερ μυστηρίου "Μην Ανησυχείς Αγάπη μου" το 2022 σε σκηνοθεσία της Olivia Wilde και σενάριο της Katie Silberman.
