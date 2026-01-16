Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη, η ταφή στο Τατόι - Ανακοίνωση των Ντε Γκρες

Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Η 82χρονη πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, έχοντας στο πλευρό της την αδερφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Το Παλάτι της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τις λεπτομέρειες της κηδείας της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η σορός της θα εκτεθεί για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη, μια ορθόδοξη εκκλησία όπου η βασιλική οικογένεια αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στην πριγκίπισσα.

Όσον αφορά την εξόδιο ακολουθία, αυτή θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Την ίδια ημέρα η πριγκίπισσα Ειρήνη θα ταφεί στο κοιμητήριο του Τατοΐου, όπου μόλις πριν από τρία χρόνια είχε παραστεί, μαζί με τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετίθια και τη βασίλισσα Σοφία, στην κηδεία του αδερφού της.

Τη Δευτέρα στις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η τέως βασιλική οικογένεια ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12.00 μ.μ., τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Από τις 8.00 π.μ. έως τις 10.30 π.μ. προ της τελετής, η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Η Οικογένεια έχει ζητήσει από τους καλεσμένους αντί στεφάνου να γίνουν δωρεές στον "Σύλλογο Οι Φίλιοι της Μουσικής" ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους.

Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος».