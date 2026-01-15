Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στην Ελλάδα το τελευταίο της ταξίδι- Θα ταφεί στο Τατόι

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, θα ταφεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στο κοιμητήριο στο Τατόι, όπως αναφέρει το ισπανικό περιοδικό Hola!.

Εκεί θα αναπαυθεί δίπλα στον αγαπημένο της αδελφό, Βασιλιά Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Το πρόγραμμα της κηδείας και το λαϊκό προσκύνημα

Η σορός της εκλιπούσας θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το προσεχές Σάββατο στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους της ισπανικής πρωτεύουσας να την αποχαιρετήσουν. Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στη Μητρόπολη, πριν η πομπή κατευθυνθεί προς τους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Η Ειρήνη υπήρξε η αχώριστη συνοδοιπόρος της Βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, ζώντας μαζί της για δεκαετίες και αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο της οικογένειας.

Μια ζωή ανάμεσα στη Φιλοσοφία και την Προσφορά

Για όσους τη γνώριζαν, η Ειρήνη δεν ήταν μια τυπική γαλαζοαίματη. Το ενδιαφέρον της για τη μουσική και τη φιλοσοφία ήταν βαθιά ριζωμένο στην προσωπικότητά της.

Η πνευματική της συγκρότηση ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ινδία, όπου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μαδρά.

Εκεί εμβάθυνε σε ανθρωπιστικές προσεγγίσεις που αργότερα μετουσίωσε σε έντονη φιλανθρωπική δράση. Από την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέχρι τη βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες, η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε ένα αποτύπωμα που ξεπερνούσε τους τίτλους ευγενείας, εστιάζοντας στην ουσία της ανθρώπινης επαφής και της αλληλεγγύης.