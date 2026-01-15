Σέρρες: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του 15χρονου κατηγορούμενου- Ξεσπά η αδελφή του 17χρονου

Την παραίτησή του από την υπεράσπιση του 15χρονου που έχει προφυλακιστεί για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του Μανώλης Βονικάκης.

Όπως τόνισε στη δήλωσή του ο μέχρι πρότινος συνήγορος υπεράσπισης του ανήλικου κατηγορούμενου, υπέβαλε την παραίτησή του λόγω «των νέων δεδομένων που ανέκυψαν, καθιστώντας ανέφικτη τη συνεργασία μας, τόσο με το γραφείο του έτερου συναδέλφου, όσο και με την οικογένεια του 15χρονου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του Μανώλη Βονικάκη

«Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2026 και λίγο μετά τις 15:00 μ.μ. κατόπιν έντονης διαφωνίας μας με το οικογενειακό περιβάλλον του 15χρονου εντολέα μας, φερόμενου δράστη στην υπόθεση των Σερρών, αναφορικά με τη χάραξη της υπερασπιστικής γραμμής και την αποδόμηση του κατηγορητηρίου, όπως του έχει απαγγελθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση οι συνεργάτες μου και εγώ, να δηλώσουμε ότι παραιτούμεθα από την υπεράσπισή του, ένεκα των νέων δεδομένων που ανέκυψαν, καθιστώντας ανέφικτη τη συνεργασία μας τόσο με το γραφείο του έτερου συναδέλφου, όσο και με την οικογένεια του 15χρονου, του οποίου την αθωότητα αναφορικά με την αποδιδόμενη κατηγορία πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή που μελετήσαμε την δικογραφία και εξακολουθούμε να πιστεύουμε.

Μανώλης Δ. Βονικάκης Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».