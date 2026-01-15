Σέρρες: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του 15χρονου κατηγορούμενου- Ξεσπά η αδελφή του 17χρονου

Επικαλείται «νέα δεδομένα που ανέκυψαν» και «έντονη διαφωνία με το οικογενειακό περιβάλλον του φερόμενου δράστη»
Την παραίτησή του από την υπεράσπιση του 15χρονου που έχει προφυλακιστεί για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του Μανώλης Βονικάκης.
Όπως τόνισε στη δήλωσή του ο μέχρι πρότινος συνήγορος υπεράσπισης του ανήλικου κατηγορούμενου, υπέβαλε την παραίτησή του λόγω «των νέων δεδομένων που ανέκυψαν, καθιστώντας ανέφικτη τη συνεργασία μας, τόσο με το γραφείο του έτερου συναδέλφου, όσο και με την οικογένεια του 15χρονου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η δήλωση του Μανώλη Βονικάκη
«Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2026 και λίγο μετά τις 15:00 μ.μ. κατόπιν έντονης διαφωνίας μας με το οικογενειακό περιβάλλον του 15χρονου εντολέα μας, φερόμενου δράστη στην υπόθεση των Σερρών, αναφορικά με τη χάραξη της υπερασπιστικής γραμμής και την αποδόμηση του κατηγορητηρίου, όπως του έχει απαγγελθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση οι συνεργάτες μου και εγώ, να δηλώσουμε ότι παραιτούμεθα από την υπεράσπισή του, ένεκα των νέων δεδομένων που ανέκυψαν, καθιστώντας ανέφικτη τη συνεργασία μας τόσο με το γραφείο του έτερου συναδέλφου, όσο και με την οικογένεια του 15χρονου, του οποίου την αθωότητα αναφορικά με την αποδιδόμενη κατηγορία πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή που μελετήσαμε την δικογραφία και εξακολουθούμε να πιστεύουμε.
Μανώλης Δ. Βονικάκης Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».
«Όλη η οικογένεια είναι επικίνδυνη», λέει η αδελφή του θύματος
Η αδελφή του 17χρονου μιλώντας στο MEGA, έκανε έκκληση σε όσους γνωρίζουν το παραμικρό για ό,τι συνέβη στον αδελφό της, να μιλήσουν. «Εγώ γνωρίζω ότι ο ένας δολοφόνος έχει βρεθεί, τώρα δεν γνωρίζω πόσοι είναι. Πάντως και ο 15χρονος δολοφόνος είναι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων σε αυτή τη πόλη, που βρομίζουν την πόλη από την παρουσία τους και μόνο. Όλη η οικογένεια είναι επικίνδυνοι, το καταλαβαίνει κανείς και από τις δηλώσεις τους. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι οι αρμόδιοι. Να τους πω τραμπούκους; Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω πέρα από αυριανούς δολοφόνους. Εμάς οι γονείς μας μάς μεγάλωσαν με αρχές και αξίες. Και μείναμε δύο από τρεις εξαιτίας τους. Για εκείνους αυτές οι λέξεις είναι άγνωστες. Να μιλήσουν όσοι είδαν το παραμικρό» είπε χαρακτηριστικά. Ο Στέργιος Κλειτσιώτης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, είπε πως πλέον η ανάκριση γίνεται προς κάθε κατεύθυνση, είτε για να βρεθεί κάτι, είτε να αποκλειστεί κάτι.
