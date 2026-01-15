Παρουσιάστηκαν οι αφίσες του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Τις επίσημες αφίσες του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πατρών, αναδεικνύοντας τη στρατηγική επιλογή της διαχρονικής εικαστικής ταυτότητας, αλλά και τη σύνδεση του Καρναβαλιού με την εκπαίδευση και τη δημιουργική παραγωγή.

Τόνισε στην τοποθέτησή του «Σήμερα σας παρουσιάζουμε την αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026. Συνεχίζοντας την περσινή επιλογή βασιζόμαστε στο σήμα του Πατρινού Καρναβαλιού το οποίο δημιούργησε και είχε προσφέρει στην επιχείρηση ο συμπολίτης Αντώνης Παπαντωνόπουλος. Το σήμα αυτό βρίσκεται στην περιουσία της ΚΕΔΗΠ και αποτελεί το λογότυπο, το εμπορικό σήμα και σήμα κατατεθέν της ΚΕΔΗΠ και του Καρναβαλιού μας. Η σκέψη μας είναι κάθε χρόνο η βασική δομή και μορφή της αφίσας να είναι ίδια και να βασίζεται σε ένα σήμα που ήδη έχουμε, που έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο της κοινωνίας και έχει αυθεντικό, πρωτότυπο, πατρινό, καρναβαλικό θέμα εξαιρετικής αισθητικής και καθαρής μορφής. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το Πατρινό Καρναβάλι αντιπροσωπεύεται με τον καλύτερο τρόπο, μεταδίδει τη γνησιότητα στους αναρίθμητους φίλους του εντός και εκτός τοπικών συνόρων και ταυτόχρονα γίνεται αυτόματα αναγνωρίσιμο. Η αφίσα συνδέεται πλέον μόνιμα με το Καρναβάλι και το μέσο προβολής ταυτίζεται με το προβαλλόμενο μέσω μιας διαρκούς, αδιαίρετης και διαχρονικής σχέσης. Τέτοιου είδους πρακτικές άλλωστε ακολουθούν και σημαντικά Καρναβάλια της Ευρώπης με τα οποία διατηρούμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

Όσον αφορά την αφίσα του Καρναβαλιού των Μικρών για πρώτη φορά αυτή ήταν αποτέλεσμα της συνολικής δουλειάς στο μάθημα-εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είδη και Τεχνικές γραφιστικής» του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στο πλαίσιο του έργου «Κόμβος για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία» που υλοποιήθηκε το 2025 στα Παλαιά Σφαγεία με εκπαιδευτή τον Αλέξη Σακελλαρόπουλο. Πρόκειται για μια δημιουργία που προέκυψε από τη συνεργασία του εκπαιδευτή και των μαθητών του και κατά αυτόν τον τρόπο το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται με άξονα το Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών έδωσε τους πρώτους άμεσους καρπούς για το Καρναβάλι μας.

Η αφίσα του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού ανήκει στους διοργανωτές του παιχνιδιού-πλήρωμα 191».