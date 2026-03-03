Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπές

Στη σύλληψη δύο ατόμων για υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών και κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι την 01-03-2026 τα ξημερώματα διέρρηξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν χρήματα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και προϊόντα συνολικής αξίας 300 ευρώ.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν προχθές το βράδυ τους δυο κατηγορούμενους να κινούνται πεζοί και τους συνέλαβαν.

Από την ενδελεχή προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, από τις 19/01/2026 έως τις 16/02/2026, διέπραξαν ακόμη επτά κλοπές (τέσσερις τετελεσμένες - τρεις απόπειρες), σε καταστήματα, κτηνιατρείο και ινστιτούτο αισθητικής αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ,

ηλεκτρονικό υπολογιστή και προϊόντα.

Σε σωματικούς ελέγχους που ενήργησαν οι αστυνομικοί στους συλληφθέντες, καθώς και σε έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-46- ναρκωτικά δισκία

-3- κατσαβίδια

-1- εργαλείο χειρός

-73- ευρώ

-2- κινητά

-2- κράνη

-1- δαχτυλίδι

-κάλυμμα προσώπου (τύπου μπαλακλάβα)

-κλειδιά και ενδύματα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και κρατούνται προκειμένου να απολογηθούν στον Ανακριτή Πατρών.