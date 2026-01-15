Η ατάκα Φωτήλα για τον Κώστα Πελετίδη που άναψε φωτιές, για το... "κατόπιν ενεργειών μου" - ΒΙΝΤΕΟ

Η κορύφωση του λόγου του υφυπουργού πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα με τελικό αποδέκτη τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, κοπής πίτας της παράταξης του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον δήμο Κώστα Σβόλη, προκάλεσε χειροκροτήματα εν μέσω κομματικών στελεχών της ΝΔ.

"Τα ψέματα έχουν ένα όριο" είπε ο υφυπουργός πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας απευθυνόμενος στον δήμαρχο Πατρέων χρεώνοντάς του ψευδή "κατόπιν ενεργειών μου" για έργα πολιτισμού που εκτελούνται στην πόλη. "Να σου πω πως να τον ξεβρακώσεις σελίδα σελίδα", είπε για τον Κώστα Πελετίδη απευθυνόμενος στον Κώστα Σβόλη και για έργα τα οποία σύμφωνα με τον υφυπουργό παρουσιάζει ως αποτέλεσμα ενεργειών του δήμου.

Η αναφορά Φωτήλα στις ενέργειες και τα λόγια του δημάρχου Πατρέων δεν ήταν η πρώτη και όλα δείχνουν πως δεν θα είναι ούτε η τελευταία καθώς είναι ακόμη φρέσκια η αναφορά του υφυπουργού πολιτισμού στον τόπο ταφής που σε ότι αφορά τον δήμαρχο της Πάτρας είχε δηλώσει πως δεν γνωρίζει που θα γίνει, όταν γίνει.