Πέθανε η αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, Ειρήνη

Την τελευταία της πνοή άφησε την Πέμπτη (15/1) σε ηλικία 83 ετών η Ειρήνη , αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.



Πέθανε στη Μαδρίτη λόγω επιπλοκών στην υγεία της, η οποία είχε επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας είχε πρόσφατα ακυρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω της επιδεινούμενης υγείας της αδελφής της.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ταξίδεψε στην Αθήνα για τον γάμο του ανιψιού της, Νικολάου, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Γεννημένη στη Νότια Αφρική στις 11 Μαΐου 1942, κατά τη διάρκεια μιας από τις πρώτες περιόδους εξορίας της οικογένειας, πάτησε για πρώτη φορά το πόδι της σε ελληνικό έδαφος σε ηλικία τεσσάρων ετών. Παρέμεινε εκεί μέχρι την ηλικία των δέκα ετών, όταν εισήλθε στο γερμανικό οικοτροφείο στο Σάλεμ

Για αρκετά χρόνια ζούσε για αρκετούς μήνες τον χρόνο στην Ελλάδα μέχρι το 2018, όπου απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα πλέον στην Ισπανία.

Με τον θάνατό της η βασίλισσα Σοφία χάνει την αδερφή της και στενότερη έμπιστη φίλη της, καθώς η Ειρήνη μετακόμισε στο Παλάτι Ζαρθουέλα το 1981 μετά τον θάνατο της μητέρας της Φρειδερίκης.