Eurovision 2026: Στην 4η θέση έπεσε o Ακύλας

Ο «χάρτης» της Eurovision 2026 συμπληρώνεται σιγά-σιγά, καθώς όλο και περισσότερες χώρες ανακοινώνουν τους καλλιτέχνες που θα τις εκπροσωπήσουν, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στον διαγωνισμό.

Την ίδια στιγμή, ο Akylas συνεχίζει την προετοιμασία του για την εμφάνισή του στη Βιέννη, πραγματοποιώντας εμφανίσεις στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ετοιμάζει την κυκλοφορία του video clip για το «Ferto», το οποίο αναμένεται σύντομα.

Ωστόσο, η εικόνα στα στοιχήματα δεν είναι ενθαρρυντική για την ελληνική συμμετοχή. Παρότι αρχικά είχε καταφέρει να ξεχωρίσει και να φτάσει μέχρι και στη δεύτερη θέση των προβλέψεων, σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, πλέον καταγράφει σταδιακή πτώση, χάνοντας έδαφος στην κατάταξη.

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις των στοιχηματικών, ο Akylas με το «Ferto» έχασαν ακόμη μία θέση, καθώς ήρθε νέα πτώση, στην τέταρτη θέση.

Ειδικότερα, στην τρίτη θέση βρίσκεται πλέον η Αυστραλία, με το «Eclipse» της Delta Goodrem να ανεβαίνει σταδιακά λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της συμμετοχής.

Ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη στη Eurovision 2026 είναι η Φινλανδία, με το «Liekinheitin» των Λίντα Λαμπένιους και Πέτε Πάρκονεν. Αρχικά έδειχνε να βρίσκεται κοντά με τους αντιπάλους του, όμως μέσα σε λίγα 24ωρα διπλασίασε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Την ίδια ώρα, η Δανία με το τραγούδι «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund φαίνεται να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και φαντάζει η μεγαλύτερη απειλή για τη «γειτόνισσα» που προβάρει ως φαβορί για τη νίκη.