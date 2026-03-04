Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Γιώργος Φραγκούλης αρραβωνιάστηκαν

Ο Γιώργος Φραγκούλης και η Αρίνα Σαμπαλένκα αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βήμα στη σχέση τους.

Η πρόταση γάμου του Ελληνοβραζιλιάνου επιχειρηματία στην κορυφαία τενίστρια του κόσμου.

Με ένα βίντεο στο Instagram από τη στιγμή που της δίνει το δαχτυλίδι, η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Γιώργος Φραγκούλης επισημοποίησαν τη σχέση τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και ήταν θέμα χρόνου να κάνει το μεγάλο βήμα. Η Λευκορωσίδα τενίστρια και ο Ελληνοβραζιλιάνος επιχειρηματίας αρραβωνιάστηκαν, με την ανάρτησή τους να γίνεται viral.