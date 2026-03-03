Μία νύχτα μόνο: Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε Οδυσσέα και Αρετή

Νέες εξελίξεις στη γνωστή σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» έρχονται στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 21:40.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 5 Μαρτίου

Η συνάντηση της Ευθυμίου με την Αρετή φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα απ’ ό,τι περίμενε ο Οδυσσέας και βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε εκείνον και την Αρετή. Ο Σάββας ψάχνει να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από το «ατύχημα» της Μίνας και η Μαρίκα υπόσχεται να τον βοηθήσει. Ο Πωλ μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε ένα σκοτεινό παιχνίδι μηνυμάτων και παγίδων, ενώ η Ελένη βιώνει έντονη προσωπική ήττα, ζήλια και απόρριψη που τη σπρώχνουν σε μια αυτοκαταστροφική πορεία, η οποία καταλήγει σε σφοδρό τροχαίο.