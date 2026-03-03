Μία νύχτα μόνο: Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε Οδυσσέα και Αρετή

Ο Πωλ μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε ένα σκοτεινό παιχνίδι μηνυμάτων και παγίδων
Νέες εξελίξεις στη γνωστή σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» έρχονται στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 21:40.
Η συνάντηση της Ευθυμίου με την Αρετή φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα απ’ ό,τι περίμενε ο Οδυσσέας και βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε εκείνον και την Αρετή. Ο Σάββας ψάχνει να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από το «ατύχημα» της Μίνας και η Μαρίκα υπόσχεται να τον βοηθήσει.
Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 5 Μαρτίου
Η συνάντηση της Ευθυμίου με την Αρετή φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα απ’ ό,τι περίμενε ο Οδυσσέας και βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε εκείνον και την Αρετή. Ο Σάββας ψάχνει να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από το «ατύχημα» της Μίνας και η Μαρίκα υπόσχεται να τον βοηθήσει. Ο Πωλ μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε ένα σκοτεινό παιχνίδι μηνυμάτων και παγίδων, ενώ η Ελένη βιώνει έντονη προσωπική ήττα, ζήλια και απόρριψη που τη σπρώχνουν σε μια αυτοκαταστροφική πορεία, η οποία καταλήγει σε σφοδρό τροχαίο.
