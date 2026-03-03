Νίκος Παπανδρέου για τη μάχη του με τον καρκίνο: Όταν αρρώστησα, η πρώτη διάγνωση ήταν ευτυχώς λάθος

Ο Νίκος Παπανδρέου βρέθηκε καλεσμένος εκπομπή «EQ» του Action 24 το βράδυ της Δευτέρας (02-03-2026) και προσπάθησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής του.

Ο καρκίνος που ξεπέρασε ήταν ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια της ζωής του. Θυμήθηκε εκείνη την περίοδο και τη λάθος αρχική διάγνωση που δεν του έδινε πολλά περιθώρια σωτηρίας. Πλέον είναι καλά, έχει αναρρώσει πλήρως και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νίκος Παπανδρέου μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, την πρώτη ερωτική απογοήτευση, ενώ αποκάλυψε στιγμές και διαλόγους με τον πατέρα του, Ανδρέα Παπανδρέου. Τόνισε ότι μαζί του, είχε ένα «πρόβλημα επικοινωνίας» όπως είπε. Του αναγνώρισε πως πάντα του έδινε συμβουλές, που τον έκαναν να αισθάνεται καλύτερα. Ο καρκίνος που πέρασε, τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά.

Για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο Νίκος Παπανδρέου ανέφερε: «Όταν αρρώστησα, η πρώτη διάγνωση ήταν ευτυχώς λάθος γιατί μου είπαν πως δεν έχω πολύ χρόνο μπροστά μου. Είδα τότε πως ζούσαν οι άνθρωποι με το ίδιο πρόβλημα με εμένα, όταν έκαναν χημειοθεραπείες.

Στη Γαλλία είχαν ένα προχωρημένο σύστημα υγείας και είπα ότι πρέπει να το έχουμε και στην Ελλάδα. Όπως πολύ σημαντικά είναι και τα θέματα ψυχικής υγείας. Μικρός πίστευα πως αν έχεις θέματα ψυχικής υγείας δεν ήσουν δυνατός, δεν μπορούσα να το καταλάβω», κατέληξε ο Νίκος Παπανδρέου. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχε αποκαλύψει δημόσια τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, από την οποία κατάφερε να βγει νικητής.