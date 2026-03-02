Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του

Επιβεβαιώθηκε επίσημα η αιτία θανάτου του Έρικ Ντέιν.

Ο 53χρονος ηθοποιός πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια, με υποκείμενη αιτία θανάτου την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Η οικογένεια του Ντέιν ανακοίνωσε τον θάνατό του την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με ALS.

Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια προοδευτική εκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα και οδηγεί τελικά σε παράλυση των μυών, σύμφωνα με την Mayo Clinic. Δεν υπάρχει θεραπεία, ωστόσο φάρμακα και φυσικοθεραπεία μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της.

Ο Ντέιν είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του τον Απρίλιο του 2025.

«Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω στο πλευρό μου την αγαπημένη μου οικογένεια καθώς πορευόμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο», είχε δηλώσει τότε στο PEOPLE.

«Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στα γυρίσματα της σειράς Euphoria την επόμενη εβδομάδα», είχε προσθέσει. «Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και τη δική μου αυτή την περίοδο».