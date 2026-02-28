Το νυφικό της Κάρι Μπράντσο πωλήθηκε σε νύφη για 2.750 δολάρια

Από το «Sex and the City»

Σχεδόν έναν χρόνο αφότου μια γυναίκα εντόπισε σε κατάστημα μεταχειρισμένων ένα εμβληματικό νυφικό της Vera Wang, το φόρεμα βρήκε νέα πνοή. Η Ashley Cano, που δραστηριοποιείται ως μεταπωλήτρια μόδας στην πλατφόρμα Poshmark, αγόρασε τον περασμένο Φεβρουάριο από τα Goodwill το εντυπωσιακό, στράπλες haute couture νυφικό «Eleanor» πληρώνοντας μόλις 18,99 δολάρια. Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, είχε δηλώσει πως δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της όταν το ανακάλυψε, καθώς το συγκεκριμένο φόρεμα είχε εμφανιστεί στην πρώτη ταινία του Sex and the City. Στην ταινία, η Κάρι Μπράντσο, την οποία υποδύεται η Sarah Jessica Parker, είχε φορέσει το νυφικό σε φωτογράφιση για τη Vogue, στο πλαίσιο αφιερώματος αφιερωμένου σε νύφες άνω των 40 ετών.

Όταν η Sophia Corin Merlino, που κινείται στους ίδιους κύκλους με την Cano στο Σικάγο και είχαν συνεργαστεί πρώτη φορά σε επαγγελματική εκδήλωση πριν από πέντε χρόνια, είδε ότι το πουλούσε, ήξερε αμέσως ότι έπρεπε να το αποκτήσει.

«Τη στιγμή που εμφανίστηκε το viral βίντεο στο FYP (For You Page) μου, η πρώτη μου σκέψη ήταν: “Χρειάζομαι αυτό το φόρεμα.” Η δεύτερη σκέψη ήταν: “Αυτή την κοπέλα την ξέρω!”», λέει η 28χρονη Merlino στο PEOPLE. «Όπως εκατοντάδες άλλες μέλλουσες νύφες, της έστειλα αμέσως μήνυμα. Επέτρεψε μόνο σε μία νύφη να το δοκιμάσει. Έπρεπε να είμαι εγώ αυτή».

Έχοντας ζήσει στη Νέα Υόρκη και εργαστεί στον χώρο της μόδας για επτά χρόνια, η Merlino ένιωθε ότι είχε μια ιδιαίτερη «σύνδεση» με την Κάρι, οπότε της φάνηκε απόλυτα ταιριαστό να περπατήσει προς την εκκλησία φορώντας αυτό το φόρεμα. Επιπλέον, «πάντα ονειρευόταν» να φορέσει δημιουργία της Vera Wang και ήθελε να κινηθεί προς μια vintage ή custom επιλογή, ως φόρο τιμής στο δικό της υπόβαθρο στο upcycling και τον σχεδιασμό.

«Ένιωσα σαν να ήταν γραφτό ότι η φίλη μου θα άφηνε μόνο εμένα να δοκιμάσω αυτό το αιθέριο φόρεμα», λέει η Merlino. Η ίδια περιγράφει ότι ένιωσε μια «τρελή» έκρηξη αδρεναλίνης οδηγώντας προς την πόλη για να δοκιμάσει το νυφικό. «Ήταν ρίσκο, γιατί δεν ήμουν καν αρραβωνιασμένη ακόμα», λέει. «Είναι μια στιγμή που τα κορίτσια ονειρεύονται, και για μένα όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Όταν μου ταίριαξε τέλεια, ήξερα ότι ήταν το ένα και μοναδικό. Το πήρα σπίτι την ίδια κιόλας μέρα».

Το συγκεκριμένο σχέδιο της Vera Wang αποτιμάται στα 7.500 δολάρια, σύμφωνα με το Nearly Newlywed, που το πουλά μεταχειρισμένο προς 3.000 δολάρια. Η Cano πούλησε το φόρεμα στη Merlino για 2.750 δολάρια και είχε αποκαλύψει προηγουμένως σε σχόλιο στο TikTok ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει το διαζύγιό της, γράφοντας: «Χαμηλόφωνα αγχώνομαι για τα δικηγορικά μου έξοδα για το διαζύγιο. Χρειαζόμουν μια ευλογία. Δεν περίμενα να έρθει με τη μορφή ενός νυφικού, αλλά δεν παραπονιέμαι».

