Το νυφικό της Κάρι Μπράντσο πωλήθηκε σε νύφη για 2.750 δολάρια

Από το «Sex and the City»
Σχεδόν έναν χρόνο αφότου μια γυναίκα εντόπισε σε κατάστημα μεταχειρισμένων ένα εμβληματικό νυφικό της Vera Wang, το φόρεμα βρήκε νέα πνοή.
Η Ashley Cano, που δραστηριοποιείται ως μεταπωλήτρια μόδας στην πλατφόρμα Poshmark, αγόρασε τον περασμένο Φεβρουάριο από τα Goodwill το εντυπωσιακό, στράπλες haute couture νυφικό «Eleanor» πληρώνοντας μόλις 18,99 δολάρια. Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, είχε δηλώσει πως δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της όταν το ανακάλυψε, καθώς το συγκεκριμένο φόρεμα είχε εμφανιστεί στην πρώτη ταινία του Sex and the City.
Στην ταινία, η Κάρι Μπράντσο, την οποία υποδύεται η Sarah Jessica Parker, είχε φορέσει το νυφικό σε φωτογράφιση για τη Vogue, στο πλαίσιο αφιερώματος αφιερωμένου σε νύφες άνω των 40 ετών.
Όταν η Sophia Corin Merlino, που κινείται στους ίδιους κύκλους με την Cano στο Σικάγο και είχαν συνεργαστεί πρώτη φορά σε επαγγελματική εκδήλωση πριν από πέντε χρόνια, είδε ότι το πουλούσε, ήξερε αμέσως ότι έπρεπε να το αποκτήσει.
«Τη στιγμή που εμφανίστηκε το viral βίντεο στο FYP (For You Page) μου, η πρώτη μου σκέψη ήταν: “Χρειάζομαι αυτό το φόρεμα.” Η δεύτερη σκέψη ήταν: “Αυτή την κοπέλα την ξέρω!”», λέει η 28χρονη Merlino στο PEOPLE. «Όπως εκατοντάδες άλλες μέλλουσες νύφες, της έστειλα αμέσως μήνυμα. Επέτρεψε μόνο σε μία νύφη να το δοκιμάσει. Έπρεπε να είμαι εγώ αυτή».
Έχοντας ζήσει στη Νέα Υόρκη και εργαστεί στον χώρο της μόδας για επτά χρόνια, η Merlino ένιωθε ότι είχε μια ιδιαίτερη «σύνδεση» με την Κάρι, οπότε της φάνηκε απόλυτα ταιριαστό να περπατήσει προς την εκκλησία φορώντας αυτό το φόρεμα. Επιπλέον, «πάντα ονειρευόταν» να φορέσει δημιουργία της Vera Wang και ήθελε να κινηθεί προς μια vintage ή custom επιλογή, ως φόρο τιμής στο δικό της υπόβαθρο στο upcycling και τον σχεδιασμό.
«Ένιωσα σαν να ήταν γραφτό ότι η φίλη μου θα άφηνε μόνο εμένα να δοκιμάσω αυτό το αιθέριο φόρεμα», λέει η Merlino.
Η ίδια περιγράφει ότι ένιωσε μια «τρελή» έκρηξη αδρεναλίνης οδηγώντας προς την πόλη για να δοκιμάσει το νυφικό.
«Ήταν ρίσκο, γιατί δεν ήμουν καν αρραβωνιασμένη ακόμα», λέει. «Είναι μια στιγμή που τα κορίτσια ονειρεύονται, και για μένα όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Όταν μου ταίριαξε τέλεια, ήξερα ότι ήταν το ένα και μοναδικό. Το πήρα σπίτι την ίδια κιόλας μέρα».
Το συγκεκριμένο σχέδιο της Vera Wang αποτιμάται στα 7.500 δολάρια, σύμφωνα με το Nearly Newlywed, που το πουλά μεταχειρισμένο προς 3.000 δολάρια. Η Cano πούλησε το φόρεμα στη Merlino για 2.750 δολάρια και είχε αποκαλύψει προηγουμένως σε σχόλιο στο TikTok ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει το διαζύγιό της, γράφοντας: «Χαμηλόφωνα αγχώνομαι για τα δικηγορικά μου έξοδα για το διαζύγιο. Χρειαζόμουν μια ευλογία. Δεν περίμενα να έρθει με τη μορφή ενός νυφικού, αλλά δεν παραπονιέμαι».
Τόσο η Cano όσο και η Merlino «ένιωσαν πολύ καλά» με την τιμή μεταπώλησης.
«Όταν πλήρωσα για το φόρεμα, η Ashley μού είπε ότι προσευχόταν να βρει χρήματα για να στηρίξει το διαζύγιό της», λέει η Merlino. «Είχε εκατοντάδες νύφες στα DM της που είχαν ξετρελαθεί. Προφανώς δεν είμαι προληπτική ούτε πιστεύω σε ταμπού. Πιστεύω ότι ήταν μια ευλογία και για τις δυο μας!»
Η Cano δεν παρευρέθηκε στον γάμο, αλλά η Merlino «ανυπομονεί» να συναντηθούν ξανά.
«Ελπίζω να νιώθει περήφανη που πούλησε αυτό το διαμάντι σε μια νύφη που πραγματικά εκτιμά την ιστορία και τη βαρύτητά του», λέει.
Το μέλλον του νυφικού παραμένει αβέβαιο, αφού πρώτα καθαριστεί.
«Σίγουρα χρειάζεται καθάρισμα. Σύρθηκε σε στρέμματα παραθαλάσσιων κήπων στο Vizcaya. Δεν το μεταχειρίστηκα με υπερβολική προσοχή και απόλαυσα κάθε λεπτό που του έδινα μια νέα ζωή», λέει η Merlino. «Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή είναι η ομορφιά του vintage. Από εκεί και πέρα; Ποιος ξέρει;»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr