Σάκης Ρουβάς: «Θα πήγαινα χίλιες φορές Eurovision, είναι τέλεια»

Ο Σάκης Ρουβάς δήλωσε ότι θα συμμετείχε στη Eurovision αμέτρητες φορές, δείχνοντας έτσι πόσο είχε απολαύσει τις προηγούμενες εμφανίσεις του.

Ο τραγουδιστής εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2004 με το τραγούδι "Shake it" και κατέκτησε την τρίτη θέση, ενώ συμμετείχε και το 2009 με το τραγούδι "This is our night" κατακτώντας αυτή τη φορά την 7η θέση. Μιλώντας στο «Πρωινό» την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ανέφερε πως θα το έκανε ξανά εάν είχε την ευκαιρία.

Ο Σάκης Ρουβάς είπε χαρακτηριστικά: «Τέλεια είναι η Eurovision, θα πήγαινα χίλιες φορές».

Δείτε το βίντεο