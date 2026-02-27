Akylas: «Δεν είχα ξαναπάρει τόση αγάπη στη ζωή μου, είπε από τη Σερβία»

Ο Akylas εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα ζει αυτή την περίοδο και για την αγάπη που δέχεται. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision βρίσκεται στη Σερβία, όπου θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της χώρας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σε δηλώσεις του, ο Akylas εξομολογήθηκε πως η ζωή του άλλαξε, πριν ακόμα κληθεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, και τόνισε πως η μητέρα του και όσα έκανε για εκείνον ήταν η έμπνευση πίσω από το «Ferto».

«Mεγάλη έμπνευση για αυτό ήταν η μητέρα μου και όλα όσα έκανε για μένα… Να είμαι ο εαυτός μου και να μη σταματάω ποτέ να δουλεύω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου», είπε αρχικά.

Χάρη στην αγάπη του κόσμου, μοιράστηκε στη συνέχεια, έχει δει τη ζωή του να αλλάζει. «Μου άλλαξε πολύ τη ζωή, ακόμη και πριν από τον εθνικό τελικό. Έλαβα τόση αγάπη από τον κόσμο. Δεν είχα ξαναπάρει τόση αγάπη στη ζωή μου και ήταν απίστευτο. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή».

Τέλος, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη Lady Gaga, λέγοντας: «Mου άλλαξε κι εκείνη τη ζωή. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Όλες αυτές οι ομιλίες της για το να είσαι ο εαυτός σου, να μην σταματάς να πιστεύεις σε εσένα και να είσαι μοναδικός και αυθεντικός, με βοήθησαν πραγματικά».

Δείτε το βίντεο