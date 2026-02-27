Έρικ Ντέιν: Το συγκινητικό αφιέρωμα του “Grey’s Anatomy” στον “Δρ. Σλόαν”

Το διάρκειας 65 δευτερολέπτων αφιέρωμα στον «McSteamy» ήταν επενδυμένο μουσικά με τη διασκευή των Tommee Profitt & Fleuries στο «Chasing Cars» των Snow Patrol — ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με το φινάλε του 2ου κύκλου της σειράς, τη στιγμή που ο Ντένι (Τζέφρι Ντιν Μόργκαν) πέθαινε και η Ίζι (Κάθριν Χάιγκλ) αρνιόταν να τον αποχωριστεί.

Φόρο τιμής στον Έρικ Ντέιν, τον “Mark Sloan” του, απέτισε το “ Grey’s Anatomy ” με ένα συγκινητικό βίντεο στο τέλος του επεισοδίου που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μια εβδομάδα μετά τον πρόωρο θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού.

Ο Ντέιν εντάχθηκε στο καστ του «Grey’s Anatomy» στον 2ο κύκλο, υποδυόμενος έναν πλαστικό χειρουργό και γοητευτικό καρδιοκατακτητή — τον Μαρκ, με το παρατσούκλι «McSteamy», που ήταν ο καλύτερος φίλος του Ντέρεκ Σέπερντ (Πάτρικ Ντέμπσεϊ) και του οποίου η σχέση με τη σύζυγο του Ντέρεκ, Άντισον (Κέιτ Γουόλς), είχε οδηγήσει στη διάλυση εκείνου του γάμου. Ο Μαρκ Σλόαν εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα δημοφιλή χαρακτήρα και ο Ντέιν έγινε βασικό μέλος της σειράς από τον 3ο κύκλο.

Ο χαρακτήρας του πέθανε στον 8ο κύκλο, έπειτα από αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετοί γιατροί του νοσοκομείου. Ωστόσο, ο Ντέιν επέστρεψε για σύντομες εμφανίσεις τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων στον 19ο κύκλο, όταν η Μέρεντιθ (Έλεν Πομπέο) βρισκόταν σε παραισθητική κατάσταση λόγω COVID και την «επισκέπτονταν» χαρακτήρες που είχαν πεθάνει στη σειρά.

Ο Ντέιν διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση το 2025. Παρά τη θανατηφόρα ασθένειά του, υποδύθηκε έναν ασθενή με την ίδια πάθηση στη σειρά του NBC «Brilliant Minds» το φθινόπωρο, ενώ ολοκλήρωσε και τα γυρίσματα του 3ου κύκλου του «Euphoria», όπου ενσάρκωσε τον Καλ Τζέικομπς. Το «Euphoria» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 12 Απριλίου.

Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στους συναδέλφους του από το «Grey’s Anatomy», από τη δημιουργό Σόντα Ράιμς μέχρι τη Χάιγκλ, τη Γουόλς και πολλούς ακόμη, οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο-αφιέρωμα, με το «Chasing Cars» να ακούγεται στο φόντο, ξεκινά με τις πρώτες εμφανίσεις του Μαρκ, και ακολουθεί την πορεία του μέχρι τη στιγμή που έγινε πατέρας.