Όσκαρ 2026: Η Ντέμι Μουρ και η Μάγια Ρούντολφ ανάμεσα στους νέους παρουσιαστές της φετινής τελετής

Η 63χρονη Αμερικανίδα σταρ Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η οποία ήταν ένα από τα φαβορί στα περσινά Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance-Το Ελιξήριο της Νιότης» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Κοραλί Φαρζά. αλλά τελικά έχασε το βραβείο από την "έκπληξη", Μάικι Μάντισον (Mikey Madison) για το «Anora», θα δώσει το «παρών» στη φετινή τελετή των βραβείων Όσκαρ ως παρουσιάστρια.

Επίσης η 53χρονη Μάγια Ρούντολφ (Maya Rudolph), σταρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης (& μέλος του καστ στην κωμική εκμπομπή του NBC, Saturday Night Live), και κόρη της Μίνι Ρίπερτον (Minnie Riperton) η οποία κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 το 1975 με το «Lovin' You», θα είναι επίσης στη σκηνή της απονομής των Όσκαρ όπως και η νεαρή Αφροαμερικανή ηθοποιός Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti), μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άνετσρον, φιλμ που συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ερχόμενη δεύτερη από το «Sinners-Αμαρτωλοί».

Άλλοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν & θα είναι στην φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ στις 15 Μαρτίου 2026, είναι οι Χαβιέρ Μπαρδέμ (Javier Bardem), Κρις Έβανς (Chris Evans) και Κουμέιλ Ναντζιάνι (Kumail Nanjiani).

ΦΩΤΟ: Αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ