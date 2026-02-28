Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα «χωρίς προηγούμενο» εναντίον του Ιράν και η απάντηση - Διεθνείς ανησυχίες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν σήμερα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο απαντά με ομοβροντίες πυραύλων στην περιοχή, που συγκλονίζεται από πολυάριθμες εκρήξεις, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι για γενικότερη ανάφλεξη.

«Η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, καλώντας τον να «καταλάβει την εξουσία».

Ο αμερικανός πρόεδρος και οι κύριοι σύμβουλοί του παρακολουθούν «από κοντά» την κατάσταση από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, αυτή η στρατιωτική επιχείρηση είναι «χωρίς προηγούμενο» και «εντελώς άλλης κλίμακας» από εκείνη του Ιουνίου 2025, όταν το Ισραήλ είχε εξαπολύσει επίθεση προκαλώντας ένα πόλεμο δώδεκα ημερών.

«Εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι» επλήγησαν αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος έκανε λόγο για «την εξόντωση» υψηλόβαθμων ιρανών αξιωματούχων, ωστόσο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει επιβεβαιώσει κάνενα θάνατο ηγέτη.

Η ιρανική κυβέρνηση έστειλε μηνύματα SMS καλώντας τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους της Τεχεράνης να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, στην οποία σημειώθηκαν το πρωί πολλές εκρήξεις.

Στο νότιο τμήμα της χώρας, τουλάχιστον 85 άνθρποωι σκοτώθηκαν σε ένα σχολείο θηλέων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που επικαλέσθηκε τοπικό αξιωματούχο.

Διεθνείς ανησυχίες

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και κράτη της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και το σουλτανάτο του Ομάν, μεσολαβητής στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάλεσαν όλα τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στην απάντησή του, το Ιράν στοχοθέτησε πόλεις του Κόλπου, κυρίως αυτές που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και ορισμένες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να απαντήσουν.

Χώρες στην περιοχή έκλεισαν τους εθνικούς εναέριους χώρους τους προκαλώντας σειρά ματαιώσεων πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή.

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Στην Τεχράνη ακούσθηκαν ισχυρές εκρήξεις. Ασθενοφόρα εστάλησαν στο κέντρο, καθώς και στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας.

«Ακούω εκρήξεις και καταδιωκτικά αεροπλάνα πάνω από το κεφάλι μου», είπε έντρομος ένας κάτοικος του κέντρου της Τεχεράνης, ο ουρανός της οποίας είναι γεμάτος πυκνά σύννεφα καπνού.

Κάτοικοι έσπευσαν στα σπίτια τους για να προφυλαχθούν, ενώ πανικόβλητοι γονείς βγήκαν αντιθέτως στους δρόμους για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων INSA, η συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκεται η κατοικία του ανώτατου ηγέτη και η προεδρία, στο κέντρο της Τεχεράνης, έγινε στόχος.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι περισσότερες από 20 επαρχίες, από τις 31 που αριθμεί το Ιράν, δέχθηκαν πλήγματα. Εκρήξεις ακούσθηκαν στις τέσσερις γωνιές της χώρας, στις πόλεις Ισπαχάν, Σιράζ, Κομ, Καράζ, Κερμανσάχ, Μινάμπ, Λορεστάν και Ταμπρίζ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.