Ακύλας: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του «Ferto»

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα και την Κυριακή 1 Μαρτίου προβλήθηκαν στην ΕΡΤ κάποιες εικόνες, με τον 27χρονο να φορά ένα γούνινο καπέλο και ένα εμπριμέ σετ φόρμας. Ολόκληρο το βίντεο κλιπ αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία.

Τα πρώτα πλάνα από το βίντεο κλιπ του Ακύλα για το «Ferto» δημοσιεύτηκαν.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dgrkmkom7sll" ></iframe> </div>

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού για τον ελληνικό τελικό «Sing For Greece 2026» για τη Eurovision.

Από τον ελληνικό τελικό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου αναδείχτηκε μεγάλος νικητής ο Ακύλας με το «Ferto», συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς, έπειτα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της αξιολόγησης των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «EurovisionGR», έγιναν γνωστά τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού, που φανέρωσαν με σαφήνεια τις προτιμήσεις του. Συνολικά καταμετρήθηκαν πάνω από 162.000 ψήφοι μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας και SMS. Η διαφορά στην κορυφή ήταν εντυπωσιακή, καθώς ο Ακύλας συγκέντρωσε 59.834 ψήφους, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, στη Βιέννη.

Στη δεύτερη θέση ήρθε ο Good Job Nicky και το «Dark Side of the Moon», με 26.955 ψήφους. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο D3lta με 17.559 ψήφους, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε ο Leroybroughtflowers με 1.683 ψήφους.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα