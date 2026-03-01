Αγνώριστη η Ντέμι Μουρ: Οι συγκρίσεις και τα σχόλια για το Ozempic

Εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με αρκετά λιγότερα κιλά, γεγονός που προκάλεσε σε ανησυχία
Η Ντέμι Μουρ προκάλεσε ανησυχία στους απανταχού θαυμαστές της, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Φανερά αδυνατισμένη πόζαρε μπροστά σε κάμερες και φωτογράφους, με πολλούς να συγκρίνουν την εικόνα της με ορισμένες από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της. Κάποιοι έκαναν αναφορές για πιθανή χρήση φαρμάκων, όπως το Ozempic, ενώ άλλοι έγραψαν ότι «αυτό δεν είναι φυσιολογικό».
Μετά τη δημοσίευση βίντεο από την εμφάνιση της Ντέμι Μουρ, πολλοί χρήστες των social media άρχισαν να σχολιάζουν τη λεπτή της σιλουέτα, όπως μετέδωσε η «The Mirror US». Ορισμένοι εξέφρασαν ανοιχτά την ανησυχία τους. «Ελπίζω να είναι καλά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Ελπίζω να είναι περούκα και να μην έκοψε τα όμορφα μαλλιά της». «Ίσως αυτή η εικόνα οφείλεται στο Ozempic» ήταν ακόμα ένα σχόλιο.
Η Ντέμι Μουρ (Demi Moore) αποχωρίστηκε τα μακριά, σκούρα μαλλιά που είχε για χρόνια, επιλέγοντας ένα wet-look καρέ. «Νόμιζα ότι ήταν η Βικτόρια Μπέκαμ πριν από 20 χρόνια», ανέφερε ένας σχολιαστής και πολλοί συμφώνησαν ότι η σιλουέτα της διάσημης ηθοποιού και το συνολικό look θύμιζαν τη Βρετανίδα σχεδιάστρια.
Κάποιος μάλιστα έβαλε δύο φωτογραφίες της ηθοποιού, τη μία από αυτή την εμφάνιση (δεξιά) και την άλλη λίγο πιο παλιά, τις οποίες συγκρίνει και αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να είναι το ίδιο άτομο και αυτή στα δεξιά να είναι μεγαλύτερη σε ηλικία;».
Η νέα εμφάνιση της Ντέμι Μουρ φέρει την υπογραφή του διάσημου Έλληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτου, ο οποίος μοιράστηκε στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συστήνοντας το νέο λουκ ως «Demi-tris BoB».
«Ήθελα να δώσω στην Ντέμι μια ιδιαίτερα δυναμική και πρωτοποριακή εμφάνιση για το σόου τού [καλλιτεχνικού διευθυντή της Gucci] Demna. Είναι εμπνευσμένη από τις γραμμές της νέας συλλογής», δήλωσε ο αγαπημένος κομμωτής της ηθοποιού.
«Θεώρησα ότι ένα εντυπωσιακό, κοντό καρέ πάνω από τους ώμους, με αυτή την πολύ λεία, wet υφή θα συμπλήρωνε ιδανικά το σύνολό της. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για την Ντέμι, δεν την έχουμε δει ποτέ ξανά έτσι», συνέχισε ο Δημήτρης Γιαννέτος.
