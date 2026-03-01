Πάτρα: Ανήλικοι μπήκαν σε σπίτι και άρπαξαν πορτοφόλι

Διάρρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε κατοικία στην οδό Ηρακλέως, στην Εγλυκάδα της Πάτρας, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικοι δράστες, ηλικίας 12 και 16 ετών, φέρονται να εισέβαλαν στο σπίτι και να αφαίρεσαν ένα πορτοφόλι. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή πριν γίνουν αντιληπτοί από τους ενοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.