Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ανήλικοι μπήκαν σε σπίτι και άρπαξαν πορτοφόλι

Πάτρα: Ανήλικοι μπήκαν σε σπίτι και άρπα...

Έρευνες για τον εντοπισμό τους

Διάρρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε κατοικία στην οδό Ηρακλέως, στην Εγλυκάδα της Πάτρας, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικοι δράστες, ηλικίας 12 και 16 ετών, φέρονται να εισέβαλαν στο σπίτι και να αφαίρεσαν ένα πορτοφόλι. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή πριν γίνουν αντιληπτοί από τους ενοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ειδήσεις Τώρα

Βέλγος έμπορος: «Μόλις συνειδητοποίησα την εθνική ανησυχία ανέστειλα τη δημοπρασία»

Ανείπωτη θλίψη στη Νέα Μάκρη: Νεκρός από εγκεφαλική εμβολή 12χρονος αθλητής

Πάτρα: Το εργοστάσιο- κολοσσός με τους 1.000 εργαζομένους που χάθηκε από τον χάρτη- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διάρρηξη Εγλυκάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0394\u03b9\u03ac\u03c1\u03c1\u03b7\u03be\u03b7","\u0395\u03b3\u03bb\u03c5\u03ba\u03ac\u03b4\u03b1"]
822672
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις