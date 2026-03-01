Ξένια Βέρρα: «Δεν μιλάμε με τη θεία μου, Χαρά Βέρρα»

Η Ξένια Βέρρα, η οποία συμμετέχει φέτος στο J2US στο Open Tv, είναι νηπιαγωγός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, όμως επένδυσε στη γνώση και την καλλιέργειά της στην παραδοσιακή μουσική.

Η νεαρή τραγουδίστρια και ανιψιά της Χαράς Βέρρα παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret και τη Σάσα Σταμάτη και αποκάλυψε ότι δεν έχει σχέσεις με τη θεία της.

Πώς προέκυψε το «J2US» στη ζωή σας και ποια είναι η γνώμη σας για τον Θανάση Βισκαδουράκη;

Με κάλεσαν από την παραγωγή και ξετρελάθηκα. Με πρότεινε η φιλενάδα μου Χαρά Τσιώλη να είμαι το ταίρι της, αλλά ο Νίκος Κοκλώνης είχε άλλα σχέδια για μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξετρελαθεί με όλη την παραγωγή, νιώθω η απόλυτη νικήτρια του φετινού παιχνιδιού, είτε φτάσω στον τελικό είτε όχι. Γνώρισα καινούργιους φίλους και επίσης γνώρισα τον Θανάση Βισκαδουράκη, μια υπέροχη ψυχή, έναν πολύ στοργικό φίλο, που γελάμε ασταμάτητα. Είμαι ευλογημένη που μπήκε ο Νίκος Κοκλώνης στη ζωή μου. Είναι υπέροχος με όλους μας και πολύ προστατευτικός απέναντί μας, ειδικά όταν είμαστε ενώπιον της κριτικής επιτροπής. Τον ευγνωμονώ που μου έδωσε τέτοιο βήμα.

Έχετε σχέση με τη Χαρά Βέρρα;

Ναι, είμαστε συγγενείς.

Μιλάτε;

Όχι, εδώ δεν βρίσκω ελεύθερο χρόνο να μιλήσω με τους γονείς μου και τα αδέλφια μου.

Σας έχει βοηθήσει στη δουλειά;

Η μόνη που με βοήθησε στη δουλειά είναι η θεία μου η Τασία Βέρρα, αδελφή του μπαμπά μου. Χάριν αυτής το όνομά μας είναι ευρέως γνωστό. Είναι η «Φαϊρούζ της Ελλάδας». Η θεία μου με πήρε μαζί της στη δουλειά στα πρώτα μου βήματα. Με ανέβασε στο πατάρι δίπλα της. Με έβαζε να πω πέντε τραγούδια και μετά με άφηνε να πάω στο αμάξι να διαβάσω Ιστορία κατεύθυνσης, γιατί το πρωί έγραφα πανελλήνιες. Την άκουγα να τραγουδάει μέσα από το αμάξι, ενώ εγώ μελετούσα ημερομηνίες, ονόματα στρατηγών και μάχες. Αυτή με πήρε μαζί της σε όλες τις εκπομπές που την καλούσαν στην τηλεόραση τότε και σχεδόν με επέβαλε.

Με πήρε στα μουσικά σόου της Σεμίνας Διγενή στον Alpha, του Άκη Παυλόπουλου στο τότε Alter, με πήρε στον γάμο της Πέγκυς Ζήνα, και εκεί γνωρίστηκα με τον Πασχάλη Τερζή, που ήρθε να μου δώσει συγχαρητήρια πίσω από το stage. Και όλα αυτά περίπου 20 χρόνια πίσω, εγώ τότε ήμουν 17 χρόνων. Το διανοείσαι πόσο μεγάλο ήταν όλο αυτό για μένα; Θυμάσαι πολύ καλά πόση τηλεθέαση και τι νούμερα έκαναν όλες αυτές οι εκπομπές τότε. Αν χρωστάω σε κάποιον, είναι σε αυτήν τη γυναίκα, που ό,τι έκανε το έκανε από μόνη της, χωρίς να της ζητήσω ποτέ τίποτα. Πίστεψε σε μένα από την πρώτη μέρα και με ζήλο. Αυτό είναι το μέγεθος της μεγαλοψυχίας της.