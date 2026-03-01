Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Backstage φωτογραφίες από τον επερχόμενο κύκλο του «Maestro»

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Backstage φωτο...

Πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί, έγραψε ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς

Backstage φωτογραφίες από τον επερχόμενο κύκλο του «Maestro» δημοσίευσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στα social media.

Ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες με μερικά από βασικά μέλη του καστ, όπως η Μαρία Καβογιάννη, η Χάρις Αλεξίου και η Κλέλια Ανδριολάτου. Ο τέταρτος κύκλος του «Maestro» είναι σε φάση προετοιμασίας, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να αναφέρει, πως σύντομα θα βρεθεί ξανά στους Παξούς, όπου γυρίζεται η σειρά.

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί. Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro».

Ειδήσεις Τώρα

Μέση Ανατολή: Νέες μεγάλες εκρήξεις στο κέντρο της Τεχεράνης - Kαταστράφηκε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από καυγά με συγχωριανό του

«Όμηρος» στην Κολομβία με ελληνικό διαβατήριο ο γιος του Τομ Χανκς- Τι συνέβη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Maestro Παξοί Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Spotlight
["Maestro ","\u03a0\u03b1\u03be\u03bf\u03af","\u03a7\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03cc\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c0\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03b9\u03ac\u03c4\u03b7\u03c2"]
822729
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight