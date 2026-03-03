Akylas για Eurovision: Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια

Ο Akylas ετοιμάζεται πυρετωδώς για τα τελικά της φετινής Eurovision και αισιοδοξεί πως η εμφάνισή του θα είναι εντυπωσιακή.

Σε νέες δηλώσεις του από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή του από τη Σερβία, ο καλλιτέχνης μίλησε για την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του και για την επιτυχία του τραγουδιού «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα τελικά του μουσικού διαγωνισμού.

«Πάω Σαν Μαρίνο τώρα, ανυπομονώ, δεν έχω πάει ποτέ. Στη Σερβία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το ότι αυτό το κομμάτι πλέον το αγκαλιάζει όλη η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά» είπε ο Akylas που ανυπομονεί για τα τελικά της Eurovision, στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Για την επιτυχία του τραγουδιού του, “Ferto”, ο Akylas απάντησε: «Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας».

«Για τον Μάιο θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό αλλά δεν θα το αποκαλύψω γιατί έτσι θα χαθεί η μαγεία. Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, οπότε μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να έχουν αλλάξει όλα», συμπλήρωσε ο Ακύλας.