Οι Αθώοι: Ο Γιάννος στα βήματα του Ερημίτη

Η Βενέτα, συνεχίζει να πιέζει τον γιο της να παντρευτεί
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 06 Μαρτίου, στις 22:10.
Ο Πέτρος χτίζει το προφίλ ενός λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους αδύναμους αγρότες. Ο Γιάννος, βυθισμένος στις ενοχές και στοιχειωμένος από οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον προτρέπει να αναζητήσει έναν Ερημίτη στα βουνά.
Οι Αθώοι
Επεισόδιο 5ο: 1915, Ήπειρος. Ο Γιάννος αρχίζει να ερωτεύεται τη Ρήνα, την κόρη της Λέγκως. Παρά τη συγκατάθεση της μητέρας της, η ίδια η Ρήνα τον απορρίπτει. Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, ο Πέτρος χτίζει το προφίλ ενός λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους αδύναμους αγρότες. Η μητέρα του, Βενέτα, συνεχίζει να τον πιέζει να παντρευτεί, όμως εκείνος αντιστέκεται. Ο Γιάννος, βυθισμένος στις ενοχές και στοιχειωμένος από οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον προτρέπει να αναζητήσει έναν Ερημίτη στα βουνά.
