Οι Αθώοι: Ο Γιάννος στα βήματα του Ερημίτη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 06 Μαρτίου, στις 22:10.

Ο Πέτρος χτίζει το προφίλ ενός λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους αδύναμους αγρότες. Ο Γιάννος, βυθισμένος στις ενοχές και στοιχειωμένος από οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον προτρέπει να αναζητήσει έναν Ερημίτη στα βουνά.

Επεισόδιο 5ο: 1915, Ήπειρος. Ο Γιάννος αρχίζει να ερωτεύεται τη Ρήνα, την κόρη της Λέγκως. Παρά τη συγκατάθεση της μητέρας της, η ίδια η Ρήνα τον απορρίπτει. Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, ο Πέτρος χτίζει το προφίλ ενός λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους αδύναμους αγρότες. Η μητέρα του, Βενέτα, συνεχίζει να τον πιέζει να παντρευτεί, όμως εκείνος αντιστέκεται. Ο Γιάννος, βυθισμένος στις ενοχές και στοιχειωμένος από οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον προτρέπει να αναζητήσει έναν Ερημίτη στα βουνά.