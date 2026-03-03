Ακύλας: Έπεσε στην τρίτη θέση των στοιχημάτων

Ποια χώρα τον πέρασε
Στην τρίτη θέση των στοιχημάτων για την Eurovision υποχώρησε ο Ακύλας, καθώς η Δανία τον πέρασε και βρέθηκε στη δεύτερη θέση.
Ο 27χρονος τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον Μάιο πριν ακόμα αναδειχτεί νικητής του Sing for Greece και ανακοινωθεί επίσημα πως θα τραγουδήσει το «Ferto» στον διαγωνισμό, ήταν από τα φαβορί και κατείχε τις πρώτες θέσεις, ενώ μετά την ανακοίνωση για δύο εβδομάδες παρέμενε δεύτερος σύμφωνα με τα προγνωστικά.
Η Δανία με εκπρόσωπο τον Søren Torpegaard Lund και το τραγούδι «Før Vi Går Hjem», ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, ανέβηκε και πήρε τη θέση του Ακύλα.
Η Φινλανδία, την οποία εκπροσωπούν οι Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το «Liekinheitin», συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση.
«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή- Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο
Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο
Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr