Φαίη Σκορδά: Επιβεβαίωσε ότι παντρεύεται- Τι είπε στην εκπομπή της

Τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα γύρω από τον γάμο της επιβεβαίωσε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή της «Buongiorno». Η παρουσιάστρια ανέφερε πως δεν διαψεύδει ότι πρόκειται να παντρευτεί, ωστόσο τόνισε ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή για να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
Το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου προβλήθηκε στον αέρα το εξώφυλλο του περιοδικού «HELLO!», το οποίο αναφέρει πως η ίδια ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της. Ο Άρης Καβατζίκης, κρατώντας το τεύχος, σημείωσε ότι ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι.
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια δέχτηκε πειράγματα από τους συνεργάτες της, που περιμένουν την πρόσκληση, με τον δημοσιογράφο να αποκαλύπτει πως αρχικά θα γίνει μια πιο κλειστή τελετή και αργότερα θα ακολουθήσει ένα μεγαλύτερο πάρτι για να γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός.
Πηγαίνοντας στη συνέχεια στον καναπέ να συναντήσει τη Βίκυ Παγιατάκη, η παρουσιάστρια απάντησε στην αστρολόγο πως δεν αρνείται τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, απλά δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή να πει περισσότερα.
Ο διάλογος της Φαίης Σκορδά με τη Βίκυ Παγιατάκη:
Φ.ΣΚ.: Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!
Β.Π.: Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα
Φ.ΣΚ.: Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω
Β.Π.: Ο καθένας λέει ότι θέλει. Η αρμόδια να μιλήσει είσαι εσύ, όταν είναι θα μας πεις, αν είναι και εφόσον είναι
Φ.ΣΚ.: Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!
