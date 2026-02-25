Φαίη Σκορδά: Τα «πειράγματα» συνεργατών της για τα προσκλητήρια του γάμου της

Η Φαίη Σκορδά καλημέρισε τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Mega και πολύ γρήγορα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Άρης Καβατζίκης, έφεραν τη συζήτηση στα όσα ακούγονται και γράφονται για την παρουσιάστρια της εκπομπής «Buongiorno», περί πολιτικού γάμου με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε στη Φαίη Σκορδά πως ακόμα δεν έχει πάρει προσκλητήριο. Η παρουσιάστρια δεν θέλησε να συνεχίσει την κουβέντα και να αποκαλύψει περισσότερα. Πέρασε σε διαφημιστικό διάλειμμα χωρίς να σχολιάσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έχει μια ώθηση αισιοδοξίας.

Κατερίνα Ζαρίφη: Κρατάμε μούτρα εμείς οι δύο, πες Δημήτρη….

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Όχι, στο διάλειμμα θα το πω… Αν υποψιαστούμε κάτι και είμαστε… ακάλεστοι.

Άρης Καβατζίκης: Α, Φαίη για τον γάμο σου λένε, που γράφτηκε σε κάποια ρεπορτάζ χθες.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Βγαίνω παντού και λέω συνέχεια «η αδελφή μου», θα φας μπλοκ. Εμένα δεν θα καλέσεις; Έχω στο μυαλό μου τον λόγο που μπορεί να μη με καλέσεις, εγώ κάνω με το μυαλό μου σενάρια…

Άρης Καβατζίκης: Μπορούμε να μιλάμε άνετα γι’ αυτό το θέμα…

Φαίη Σκορδά: Πάμε σε διαφημίσεις…