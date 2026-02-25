Αλέξης Κούγιας: Πού και πότε θα γίνει το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του

Την Κυριακή 1η Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι θα τελεστεί το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφεται από τα παιδιά του, Χρήστο και Μάιρα Κούγια, αλλά και από τους συνεργάτες του στο δικηγορικό γραφείο, η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Μάλιστα, όπως ενημερώνει η οικογένεια, η τελετή θα είναι ανοιχτή για όσους «επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Αλέξη Κούγια

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1ηΜαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».