Αλέξης Κούγιας: Πού και πότε θα γίνει το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του

Η ανακοίνωση της οικογένειας
Την Κυριακή 1η Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι θα τελεστεί το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφεται από τα παιδιά του, Χρήστο και Μάιρα Κούγια, αλλά και από τους συνεργάτες του στο δικηγορικό γραφείο, η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Μάλιστα, όπως ενημερώνει η οικογένεια, η τελετή θα είναι ανοιχτή για όσους «επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».
Η ανακοίνωση της οικογένειας του Αλέξη Κούγια
«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1ηΜαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».
Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια
Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ποινικολόγος άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας.
Ο Αλέξης Κούγιας είχε αναφέρει πως έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο μετά από τροχαίο στην Εθνική Οδό, τον Οκτώβριο του 2021, με αφορμή το οποίο έκανε εξετάσεις νωρίτερα απ’ ό,τι σχεδίαζε. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει, τότε είχε αποκρύψει τη διάγνωση από τα δύο του παιδιά Χρήστο και Μάιρα και από τους συνεργάτες του, ενώ συνέχισε να εργάζεται κανονικά.
