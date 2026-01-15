Οι Τίμοθι Χάτον και Τζουντ Χιρς του φιλμ "Συνηθισμένοι Άνθρωποι" ξανάσμιξαν σε εκδήλωση για τον Ρέντφορντ

Oι ηθοποιοί Timothy Hutton και Judd Hirsch ξανάσμιξαν για να τιμήσουν τη μνήμη του σκηνοθέτη τους, στην βραβευμένη με 4 Όσκαρ, ταινία "Ordinary People-Συνηθισμένοι Άνθρωποι", Robert Redford, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 4 μήνες, τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών.

Ο 65χρονος Τίμοθι Χάτον που ήταν μόλις 19 όταν επελέγη να παίξει στην κοινωνική ταινία, σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρέντφορντ, και ο 90χρονος Judd Hirsch που υποδύθηκε τον ψυχολόγο στην ταινία και ήταν ήδη γνωστός και αγαπητός στο κοινό από την τηλεοπτική σειρά "Taxi", συμμετείχαν όπως διαβάσαμε στο parade.com, την Τρίτη 13/1/2026 στην εκδήλωση με τίτλο “An Extraordinary Legacy: Honoring Robert Redford and Ordinary People” στη Νέα Υόρκη.

Ο Χάτον πληροφορούμενος το δυσάρεστο νέο του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε πει τα εξής στους New York Times: "Σε ένα 19χρονο νέο παιδί που πάλευε να βρει το βηματισμό του στη ζωή και στην τέχνη, όπως ήμουν τότε, ο Robert Redford μου χάρισε φως. Είναι μία μεγάλη απώλεια για μένα καθώς και για όσους τον αγαπούσαν. Ο Ρέντφορντ ήταν ένα βαθιά σκεπτόμενο πρόσωπο που συμπεριφερόταν σε κάθε στιγμή πάντα με ενδιαφέρον, αντίληψη και ευαισθησία".

*Η ταινία "Ordinary People" αποτέλεσε την έκπληξη των Όσκαρ στην απονομή του 1981. Τους γονείς στην ταινία είχαν υποδυθεί η Mary Tyler Moore που προτάθηκε και για το Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου και ο Donald Sutherland.

Ο Hutton υποδύθηκε τον απαιτητικό ρόλο ενός εφήβου, του Κόνραντ Τζάρετ που βιώνει το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του σε ατύχημα στη θάλασσα και κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Καθοριστικό ρόλο βγαίνοντας από το νοσοκομείο θα παίξει ο ψυχοθεραπευτής του, τον οποίο ενσάρκωσε υπέροχα ο Judd Hirsch, ο οποίος επίσης προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου, ωστόσο το Όσκαρ πήγε στον Τίμοθι Χάτον.

Η ταινία "Συνηθισμένοι Άνθρωποι" χάρισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Τιμήθηκε και με τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας και καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου στον Alvin Sargent που βασίστηκε στο βιβλίο "Ordinary People" της Judith Guest.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ