Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»

Στα σχόλια που έχει δεχθεί για το τραγούδι «Χάνομαι» με το οποίο είναι υποψήφια να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, αφού αρχικά διαγωνιστεί στον εθνικό τελικό, απάντησε μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» η Marseaux.

«Ήθελα να πάω στη Eurovision. Από μικρούλα έβλεπα έτσι με τη μαμά μου παρέα και της έλεγα “Μαμά, κάποια στιγμή θέλω να πάω κι εγώ”» είπε αρχικά και συνέχισε: «Από την πρώτη μέρα είχα πει, ότι θέλω να πάρω μέρος, απλά δεν ήμουν σίγουρη, άμα θα δηλώσω συμμετοχή, γιατί δεν ήξερα, αν είχα το κατάλληλο κομμάτι. Και μπήκαμε με τον συνεργάτη μου, κολλητό μου, τον Solmeister στο στούντιο και λέμε “Πάμε να το δούμε, πώς και τι”. Και μας βγήκε αυτό το κομμάτι, που άκουσε και ο κόσμος. Ήθελα να το δοκιμάσω, απλά δεν ήξερα, άμα θα το ‘χα κάνει φέτος».

Η ίδια μιλώντας για τις εντυπώσεις που έχει αποκομίσει από τις αντιδράσεις του κόσμου για το τραγούδι της, είπε: «Μου λένε ότι ανατριχιάζουν και είναι πολύ κομμάτι Eurovision και το σκέφτονται επάνω στο stage. Στην αρχή το φοβόμουν, αλλά εγώ είμαι πολύ σίγουρη για το κομμάτι που παρουσίασα. Στην αρχή ακούστηκε “α περιμέναμε κάτι άλλο”. Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει για να ακούσει κάτι. Εγώ πάω με αυτό που νιώθω, δούλεψα και πιστεύω και δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους», ανέφερε η Marseaux.

«Το ένστικτο με έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Ξέρω ότι αν εγώ εκπροσωπήσω τη χώρα, θα δώσω το 150%. Αυτό μπορώ να κάνω», εξομολογήθηκε η pop τραγουδίστρια.