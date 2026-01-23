Καιρικό «κοκτέιλ» από την Κυριακή: «Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια...» - Πώς θα επηρεαστεί η Δυτ. Ελλάδα

Νέα μεταβολή του καιρού έρχεται από την Κυριακή, που σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια επιφυλάσσει ένα «κοκτέιλ» από φαινόμενα.



Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, κυρίως το διήμερο Δευτέρα- Τρίτη θα είναι γεμάτο με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια... Καλησπέρα!

Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα- Τρίτη με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη.

Συγκεκριμένα:

Βροχές-καταιγίδες: Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφόρ: Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και Τρίτη στο Αιγαίο.

Χιόνια: Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.

Σαχαριανή σκόνη: Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα.

Θερμοκρασία: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα. Καλό Σαββατοκύριακο!"