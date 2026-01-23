Τροχαίο στην Δυτ. Αχαΐα: Χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένη 45χρονη οδηγός

Σειρά σοβαρών παραβάσεων βεβαίωσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών σε βάρος 45χρονης οδηγού, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Κάτω Αχαΐας- Άρλας.

Το όχημα που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί από το 2022. Παράλληλα, από την αλκοολομέτρηση προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 45χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.