Ζάκυνθος: Συστηνόταν ως Ρέμι Μόουζες της Manchester- Η αποκάλυψη μετά το θάνατό του

Τον πανικό σκόρπησε η είδηση θανάτου του Ρέμι Μόουζες, ή μάλλον του ανθρώπου που παρίστανε τον θρυλικό ποδοσφαιριστή της Machester United, που ζούσε στη Ζάκυνθο μόνιμα και συστηνόταν παντού υποδυόμενος τον γνωστό αθλητή.

Ένας άντρας που έμενε μόνιμα στην Ζάκυνθο και είχε αναλάβει αφιλοκερδώς καθήκοντα προπονητή σε τοπική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, είχε πείσει τους πάντες στο νησί ότι πρόκειται για τον άσσο της μπάλας, Ρέμι Μόουζες. Έτσι, η είδηση θανάτου του είχε ως αποτέλεσμα, τόσο η ίδια η ομάδα του νησιού όσο και ντόπιοι που τον γνώριζαν να σπεύσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο άνθρωπος ωστόσο που αποχαιρέτησαν ήταν ο πραγματικός πρώην παίκτης της Machester United, ο οποίος ουδεμία σχέση είχε με τον άντρα που του «έκλεψε» την ταυτότητα.

Η είδηση μάλιστα, έφτασε μέχρι τη Βρετανία, με την ίδια την Manchester United να μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει θέλοντας να αποχαιρετήσει τον θρύλο της μπάλας. Όπως όμως προέκυψε, και όπως αποκάλυψαν άνθρωποι από τον κύκλο του Ρέμι Μόουζες, ο ποδοσφαιριστής ζει, μένει στο Μάντσεστερ και δεν έχει καμία επαφή με το νησί της Ζακύνθου.

«Εγώ τους γνώρισα εδώ και περίπου 10 χρόνια. Μου παρουσιάστηκε μόνο με το κανονικό του όνομα. Εγώ το έμαθα ότι παρουσιαζόταν ως ποδοσφαιριστής μετά από τον θάνατό του», είπε κάτοικος του νησιού.

«Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε στη φωτογραφία, ζούσε 7 χρόνια στη Ζάκυνθο. Αγόρασε σπίτι στο Αργάσι. Ασχολήθηκε για λίγο στο νησί, με το ποδόσφαιρο. Ζούσε ανάμεσα μας!!!! Έχει συστηθεί σε όλους μας, ως αυτός που έλεγε ότι είναι», συμπλήρωσε.

Ο 60χρονος παρουσιάστηκε ως ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ, η αλήθεια όμως αποκαλύφθηκε όταν οι συγγενείς του παλαίμαχου άσου είπαν πως ζει.

«Ήταν πολύ φιλικός, φαινόταν ότι ο άνθρωπος ήξερε… Και μεταδοτικός ήταν, φαινόταν ότι ήξερε ποδόσφαιρο. Μας είχε κάνει λίγο εντύπωση, αλλά ξέρετε γιατί πολλοί του εξωτερικού όταν βγαίνουν στη σύνταξη προτιμούν κάτι πιο ήσυχο, για την ξεκούρασή τους ίσως να έχουν και ένα χόμπι και να θέλουν να βοηθήσουν μία νέα, γυναικεία ομάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέγαμε ότι δεν μοιάζει για την ηλικία του», ανέφερε αθλήτρια από τη Ζάκυνθο.

Κάτοικος της περιοχής τόνισε από την πλευρά του: «Ξεγέλασε αρκετό κόσμο εδώ στο νησί, φάνηκε αφότου απεβίωσε. Προσφέρθηκε σαν εθελοντής και σαν παλιός ποδοσφαιριστής επικαλέστηκε να έρθει να βοηθήσει την προσπάθεια ενός ερασιτεχνικού συλλόγου. Η γυναίκα του, τον είχε ντύσει στο φέρετρο, τον είχε ντύσει με ρούχα της Manchester United από την κορυφή μέχρι τα νύχια και μιλάμε για πανάκριβα ρούχα.

Δεν ήταν κάποιος που απλά έβαλε μία φανέλα, κασκόλ, μπουφάν, σκούφο γάντια, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Έλεγε και στις αθλήτριες ότι εγώ είμαι ο τάδε. Έχει και μόνιμους κατοίκους Άγγλους που μένουν στο νησί, που μένουν όλο τον χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν και είδαν την είδηση και κάποιοι από αυτούς γνωρίζανε ότι ο πραγματικός Remi Moses ζει και βασιλεύει. Οι υπάλληλοι της Manchester United ήρθαν σε επικοινωνία, μας ρώτησαν αν μας ενόχλησε, αν μας ξεγέλασε, αν μας έκανε κάποιο κακό».

«Οικονομικά ήταν ανεξάρτητος, δεν δούλεψε καθόλου όσο ήταν στον νησί», λένε μάρτυρες.

Η ιστορία της Ζακύνθου έφτασε μέχρι και την Βρετανία αλλά και τον ίδιο τον Ρέμι Μόουζες, ο οποίος αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι κάποιος τον υποδυόταν, ενώ σεβόμενος τον θάνατό του αποφάσισε να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.