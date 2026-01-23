Αγωνία για 6χρονο παιδί που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης

Έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε νοσοκομεία με έντονα συμπτώματα γρίπης
Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» ένα παιδί 6 ετών με γρίπη, καθώς διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.
Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και σπασμούς ενώ ήταν αφυδατωμένο.
Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική.
Εν τω μεταξύ, και ένα αγοράκι 3 ετών με γρίπη είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο. Διασωληνώθηκε και χθες διακομίστηκε στην Αθήνα.
Η κατάστασή του είναι πλέον καλύτερη και αναμένεται να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από δύο εβδομάδες είχε περάσει και κορωνοϊό, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να είναι εξασθενημένος.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε νοσοκομεία με έντονα συμπτώματα γρίπης.
Το τελευταίο διάστημα στα δύο νοσοκομεία Παίδων προσέρχονται περί τα 420-430 παιδιά με γρίπη, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων όταν ο αριθμός αυτός έφτανε τα 500.
