Μικρό το μεροκάματο, μεγάλες οι προσδοκίες των εμπόρων και της λαϊκής αγοράς της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Μετά την κινητοποίηση της 7ης Ιανουαρίου, οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών επανήλθαν στους πάγκους τους και τηρούν στάση αναμονής.

Κι αυτό γιατί εκτός των άλλων έχουν στην πλάτη τους, σαν βαρίδια όπως λένε, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το τεκμαρτό εισόδημα.

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των επαγγελματιών έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, οτι θα γίνουν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Η Συνομοσπονδία Παραγωγών και Πωλητών, έχει διαμηνύσει ότι αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν υπάρξουν εξελίξεις και συγκεκριμένες αποφάσεις, θα επανέλθουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.