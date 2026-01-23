Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μικρό το μεροκάματο, μεγάλες οι προσδοκίες των εμπόρων και της λαϊκής αγοράς της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Μικρό το μεροκάματο, μεγάλες οι προσδοκί...
Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Τι αναμένουν από την κυβέρνηση - Τα βασικά τους αιτήματα

Μετά την κινητοποίηση της 7ης Ιανουαρίου, οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών επανήλθαν στους πάγκους τους και τηρούν στάση αναμονής.

Κι αυτό γιατί εκτός των άλλων έχουν στην πλάτη τους, σαν βαρίδια όπως λένε, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το τεκμαρτό εισόδημα.

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των επαγγελματιών έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, οτι θα γίνουν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Η Συνομοσπονδία Παραγωγών και Πωλητών, έχει διαμηνύσει ότι αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν υπάρξουν εξελίξεις και συγκεκριμένες αποφάσεις, θα επανέλθουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Τι ζητούν οι έμποροι της λαϊκής αγοράς της Πάτρας

Εξάλλου οι επαφές με το οικονομικό επιτελείο και τον διοικητή της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου, ενώ συμφωνήθηκε να γίνουν νέες συναντήσεις. Οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη τη μικρότερη διάρκεια εργασίας τους μέσα στο έτος.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένες θεσμικές αλλαγές, με έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα των λαϊκών αγορών.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα- Καρναβάλι: Ετοιμότητα για κατασχέσεις σε υπαίθριες καντίνες- Τα μέτρα και οι έλεγχοι

Άνω Γλυφάδα: «Ήσουν ένας άγγελος»- Σπαραγμός για την 56χρονη

Αθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ στην Κίνα χόρεψε με το «Αστερομάτα» της Κλαυδίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λαϊκή Αγορά

Ειδήσεις