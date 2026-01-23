Ρόδος: Τι υποστήριζε ο 49χρονος για τον θάνατο του ξενοδόχου- Είχε σκηνοθετήσει τη δολοφονία

Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 63χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο συνελήφθη στη Γερμανία μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος είχε ισχυριστεί ότι το θύμα τού χρωστούσε χρήματα και πως ο ίδιος δεν είχε λόγο να τον σκοτώσει. Όπως ανέφερε σε αστυνομικούς, ήθελε ζωντανό τον ξενοδόχο για να του επιστρέψει το χρηματικό ποσό, που όπως είπε, του όφειλε από το παρελθόν.

«Γνωρίζω τον Κωνσταντίνο τα τελευταία 3 – 4 χρόνια. Τον είχα γνωρίσει με τη σύζυγό μου και τον τελευταίο καιρό έκανα εργασίες στο σπίτι και στο ξενοδοχείο του. Την Πρωτομαγιά που πήγα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο στο όνομα του Κωσταντίνου, πήγα γιατί με έστειλε ο ίδιος. Τελικά δεν μου νοίκιασαν το αυτοκίνητο όταν έμαθαν ότι πρόκειται για τον 63χρονο. Αργότερα εκείνο το πρωί πήγα τον Κωσταντίνο στο κέντρο της Ρόδου για να νοικιάσει μηχανάκι. Τότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Με τον 63χρονο γενικά πηγαίναμε στην ταβέρνα που λένε ότι μας είδαν εκείνη την ημέρα πριν εξαφανιστεί, αλλά εγώ εκείνη την ημέρα ήμουν αλλού με φίλους. Ο Κωνσταντίνος μου χρωστούσε 650€ για τις εργασίες που είχα κάνει στο σπίτι και στο ξενοδοχείο του. Γενικά δεν ήταν νορμάλ άνθρωπος. Είχε ψυχολογικά προβλήματα κι έλεγε πολλά ψέματα. Ήταν αλλοπρόσαλλος τόσο στην εμφάνιση όσο και στον χαρακτήρα», δήλωνε ο 48χρονος.

Ο 49χρονος Ουκρανός που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αναμένεται σύντομα να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τις Αρχές ήταν επεξεργασμένη, αλλά η αλήθεια που έκρυβε η μυστηριώδης εξαφάνιση του θύματος ήταν αδύνατον, όπως αποδείχθηκε, να μείνει για πάντα κρυφή.

Το χρονικό της δολοφονίας

Τη νύχτα της δολοφονίας, δράστης και θύμα δείπνησαν σε ταβέρνα. Ο 48χρονος το αρνήθηκε, όμως τόσο οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας όσο και η μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του εστιατορίου τον διέψευσαν.

«Με τον Κωνσταντίνο ήμασταν φίλοι πολλά χρόνια. Ήταν πολύ καλός μου φίλος. Λίγο πριν γίνει η δολοφονία είχε περάσει από εδώ. Ζήτησαν φαγητό. Ήταν με αυτόν τον άνθρωπο».

Ο 48χρονος φέρεται να σκότωσε τον ξενοδόχο, να πέταξε τη σορό του σε γκρεμό και από πάνω το μηχανάκι του για να οδηγήσει τις Αρχές στην εκτίμηση πως επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα.

Ένα περίεργο μήνυμα που έλαβε η εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, την έβαλε σε σκέψεις από την πρώτη στιγμή.

«Ο σύζυγός μου τελευταία φορά επικοινώνησε μαζί μου την 1 Μαΐου μέσω μηνύματος και μου έγραφε ‘χρόνια πολλά,, καλό μήνα, είμαι με παρέα στην Λίνδο, τα λέμε το απόγευμα’. Αυτό το μήνυμα μου φάνηκε ύποπτο, γιατί είχε διπλό κόμμα. Δεν πιστεύω ότι στάλθηκε από τον ίδιο γιατί δεν συνήθιζε να κάνει χρήση κόμματος. Επίσης, στη Λίνδο ο σύζυγός μου δεν είχε κάποιον φίλο ώστε να πάει και μάλιστα Πρωτομαγιάτικα».

Όπως διαπιστώθηκε, μετά το έγκλημα ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό του θύματος και πραγματοποίησε έξι κλήσεις στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Σε αυτές τις κλήσεις, υποδυόμενος περαστικούς, περιέγραφε ένα υποτιθέμενο τροχαίο δυστύχημα στο σημείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε σκοτώσει τον ξενοδόχο.