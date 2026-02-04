Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ο πεθερός του σπάει τη σιωπή του για τη ρήξη με τους γονείς του

Ο 83χρονος δισεκατομμυριούχος, που μέχρι τώρα κρατούσε χαμηλούς τόνους, βρέθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σε εκδήλωση στο Γουέστ Παλμ Μπιτς και αναφέρθηκε στο θέμα, λέγοντας: «Η κόρη μου και οι Μπέκαμ είναι μια εντελώς άλλη ιστορία και δεν είναι η στιγμή να καλυφθεί εδώ. Αλλά θα σας πω ότι η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου ο Μπρούκλιν είναι υπέροχος και ανυπομονώ να έχουν έναν μακρύ, ευτυχισμένο γάμο μαζί». Στην ίδια τοποθέτηση πρόσθεσε ότι κατά καιρούς δίνει συμβουλές στο ζευγάρι, ενώ σημείωσε: «Καμιά φορά, μου δίνουν κι εκείνοι συμβουλές».

Δημόσια παρέμβαση για τη συνεχιζόμενη οικογενειακή ένταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ , έκανε ο Νέλσον Πελτζ, πατέρας της Νίκολα Πελτζ, επιχειρώντας να υπερασπιστεί την κόρη του και τον γαμπρό του .

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια δήλωση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος είχε διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να συμφιλιωθεί με τους γονείς του και είχε διατυπώσει μέσω Instagram stories σοβαρές αιχμές για τον τρόπο που, όπως ισχυρίζεται, διαχειρίζονται την εικόνα της οικογένειας στα μέσα ενημέρωσης. «Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου ελέγχουν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας», είχε γράψει, προσθέτοντας: «Οι επιτηδευμένες αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις αποτελούσαν σταθερό στοιχείο της ζωής, στην οποία γεννήθηκα». Στη συνέχεια είχε αναφέρει: «Πρόσφατα, είδα με τα μάτια μου μέχρι πού θα φτάσουν για να βάλουν αμέτρητα ψέματα στα media, κυρίως σε βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν τη δική τους βιτρίνα. Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει».

Την ίδια ώρα, τα αδέρφια του εμφανίζονται να στηρίζουν τους γονείς τους: ο Ρομέο, ο Κρουζ και η Χάρπερ εθεάθησαν σε πρόσφατες εξόδους στο πλευρό των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ. Την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, η οικογένεια Μπέκαμ εμφανίστηκε ενωμένη στη Fashion Week, χωρίς τον Μπρούκλιν, με τον Κρουζ να περπατά χαμογελαστός κρατώντας το χέρι της συντρόφου του, Τζάκι Αποστέλ, και τον Ρομέο να συνοδεύεται από την Κιμ Τέρνμπουλ.