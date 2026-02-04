Μαρία Σάκκαρη: «Ο γάμος θα γίνει καλοκαίρι προς φθινόπωρο στην Κρήτη»

Η Μαρία Σάκαρη έκανε δήλωση στο GameChangers της ΕΡΤ Sports σχετικά με τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το ημερολόγιο και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη» περιέγραψε η αθλήτρια.