Τηλεθέαση (2/2): Ποιοι βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις το βράδυ της Δευτέρας

Στην prime time ζώνη, το MasterChef κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,7%
Στην prime time ζώνη, το MasterChef κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,7%, ενώ στο σύνολο την πρώτη θέση κατέκτησε η σειρά «Να μ’ αγαπάς» με 20,2%.
Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Ράδιο Αρβύλα» και ο «Άγιος Έρωτας», επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ψυχαγωγία και μυθοπλασία.
