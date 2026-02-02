Να μ’ αγαπάς: Αποδεικνύεται πως η Εβίτα είναι η κόρη του Θεόφιλου

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του «Να μ’ αγαπάς» του Alpha που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Τετάρτη 3 με 4 Φεβρουαρίου στις 20:00 το βράδυ.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 61: Στο σπίτι Καλλιγά, τα αληθινά αποτελέσματα DNA επιβεβαιώνουν ότι η Εβίτα είναι κόρη του Θεόφιλου. Η Σοφία ξεμπροστιάζεται πως είχε στήσει ψεύτικο τεστ και ο Θεόφιλος τη διατάζει να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει. Η Νικαίτη θυμίζει την αδικία προς τη Ζωή, κι η Εβίτα της τηλεφωνεί, ζητά συγγνώμη, ενώ ο Χάρης κρατά ψυχρή στάση. Την ίδια ώρα, στην πανσιόν καταφτάνουν δύο άντρες ως «καινούριοι ιδιοκτήτες». Ο Θανάσης έχει εκχωρήσει το κτίριο για χρέη από χαρτιά, αφήνοντας την Έλλη μετέωρη. Ο Ορφέας λέει πως θα πάρει το παιδί από την Φωτεινή, ενώ αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 62: Η απόφαση πώλησης των επιχειρήσεων περνά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου με επικεφαλής τον Θεόφιλο, αφήνοντας τη Ζωή και τον Άγγελο εκτός παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή, η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων και επιλέγει τον Λευτέρη, ενώ η Κατερίνα παρασύρεται σε μια κρυφή ερωτική εμπλοκή με τον Χάρη. Η Έλλη δικαιώνεται, καθώς μαθαίνει πως η πανσιόν περνά οριστικά στο όνομά της. Η Φωτεινή συγκρούεται σκληρά με τον Ορφέα και τον απομακρύνει από τη ζωή της, οδηγώντας τον σε απόγνωση. Τη στιγμή των υπογραφών για την πώληση του Ομίλου, η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Άγγελου ανατρέπει τα πάντα, τινάζοντας τη συμφωνία στον αέρα.