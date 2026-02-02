Γη της ελιάς – spoiler: Σοβαρό τροχαίο για τον Παυλή Η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, ο χωρισμός του από τη Δάφνη έχει διαλύσει ψυχολογικά τον Παυλή, που υπό την επήρεια αλκοόλ έχει ένα σοβαρό τροχαίο και η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Παυλής στα προσεχή επεισόδια της σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Όλα ξεκινούν όταν εκείνη ξεκαθαρίζει στη Δάφνη ότι βάζει μπροστά το διαζύγιο. Στη συνέχεια εξομολογείται στην Ερωφίλη πόσο πολύ ερωτεύτηκε και αγάπησε τη γυναίκα του. Ο χωρισμός αυτός του έχει στοιχίσει και, όπως θα δούμε, πνίγει τον πόνο του στο ποτό. Όταν όμως πηγαίνει στο λατομείο μεθυσμένος, η Αλεξάνδρα εξοργίζεται που τον βλέπει σε αυτή την κατάσταση και τον διώχνει.

Ο Παυλής αποχωρεί και, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, εμπλέκεται σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του. Αμέσως μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με την κατάστασή του να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και τους γιατρούς να παλεύουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λόγω μιας επιπλοκής, μάλιστα, η κατάστασή του χειροτερεύει και η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή. Ο Παυλής διασωληνώνεται και η Αλεξάνδρα με τα παιδιά περνούν ώρες αγωνίας παρακολουθώντας την εξέλιξη της υγείας του.

Στο μεταξύ, η Δάφνη προσπαθεί να βρει τον Μανώλη στο τηλέφωνο, αλλά εκείνος την αποφεύγει, από φόβο μην καρφωθεί για την κατάσταση του Παυλή.