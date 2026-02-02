Διονύσης Αλέρτας: Δημοσίευμα «πέθανε» τον διάσημο pastry chef

«Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη» έγραψε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Αλέρτας
Ο Διονύσης Αλέρτας φρόντισε να αποκαταστήσει την αλήθεια, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε πως πέθανε.
Ο διάσημος pastry chef αντέδρασε με χιουμοριστική διάθεση, καθησυχάζοντας τους φίλους του. Ορισμένοι είχαν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα και να ρωτούν, τι ακριβώς συνέβη.
Ο Διονύσης Αλέρτας έκανε ανάρτηση στο Instagram, με την οποία έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Το δημοσίευμα είχε τίτλο «Νεκρός γνωστός αγαπημένος Έλληνας σεφ».
Ο ίδιος «πιάστηκε» από τον τίτλο του fake δημοσιεύματος και έγραψε: «Ίσως είμαι γνωστός, μπορεί να είμαι αγαπημένος για κάποιους… αλλά σίγουρα είμαι ζωντανός. “Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη”».
Ο Διονύσης Αλέρτας, έχει συνεργαστεί με κορυφαία εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία, όπως η βραβευμένη με αστέρια Michelin «Σπονδή», το «La Cigale» και το «Gaspar». Συνεχίζει την επαγγελματική πορεία του και δηλώνει έτοιμος για νέες δημιουργίες.
