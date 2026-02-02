Η λαμπερή προβολή της «Μελάνια» στην Αθήνα

Η οικοδέσποινα Γκιλφόιλ, η παγκόσμια πρεμιέρα και η επίσκεψη Τραμπ

Υπό καταρρακτώδη βροχή, αλλά με αθρόα προσέλευση και λαμπερές παρουσίες πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η προβολή του αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ «Μελάνια» στο Κέντρο Αθηνών, στα πλαίσια της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ. Η επίσημη αυτή προβολή, μιας και η ταινία δεν θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, έλαβε χώρα με προσωπική πρωτοβουλία της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία, άλλωστε, ανήκει στον στενό πυρήνα των συνεργατών του 47ου Προέδρου των ΗΠΑ. Προσερχόμενη στο Κέντρο Αθηνών, η κυρία Γκιλφόιλ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο έλευσης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα, καθώς απάντησε πως «ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

«Απίστευτη μητέρα»

Σε ανθρώπινο επίπεδο, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε, επίσης, πως η Μελάνια Τραμπ είναι φίλη της, πως οι γιοι τους κάνουν παρέα και την χαρακτήρισε «απίστευτη μητέρα» και «σπουδαία σύζυγο». «Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική πρώτη κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική πρώτη κυρία που είχαμε στις ΗΠΑ. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή πρώτη κυρία. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», σημείωσε η Αμερικανίδα Πρέσβης.

Αναφερόμενη στην ταινία, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε την εμπορική της επιτυχία: «Είναι αγαπημένη μου φίλη, οι γιοι μας είναι φίλοι και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτή την ταινία απόψε επειδή είναι φανταστική, και είμαι τόσο περήφανη για αυτήν που καταρρίπτει τα ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα».Ευχαρίστησε επίσης τους συντελεστές και τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, χάρη σε εκείνη, τον δικηγόρο Mark Beckman και τον Brett Ratner, που κατάφεραν να το διοργανώσουν αυτό, και για την αγάπη και την υποστήριξη του απίστευτου 45ου και 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, που στηρίζει τη σύζυγό του όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως εμένα, ως την πρώτη γυναίκα πρέσβη στην εκπληκτική Ελληνική Δημοκρατία. Ελπίζω να απολαύσετε την ταινία και θα τα πούμε και μέσα». Πριν ξεκινήσει η προβολή, η πρέσβης των ΗΠΑ ανέβηκε στην σκηνή του Κέντρου Αθηνών και μίλησε για την Μελάνια Τραμπ, λέγοντας πως ποτέ στις ΗΠΑ «δεν είχαμε πρώτη κυρία σαν την Μελάνια», αναφέροντας πως δίνει κομψότητα, δύναμη και αξιοπρέπεια στον κόσμο.

Στην ελληνική προβολή παραβρέθηκαν προσκεκλημένοι από τον διπλωματικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο. Μεταξύ άλλων έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, οι εφοπλιστές Πάρης Δράγνης και Βίλλυ Παναγιωτίδης, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα, η Μαριέττα Χρουσαλά.