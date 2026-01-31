Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε μπαμπάς

Η τρυφερή ανάρτηση
Ο Αχαιός ηθοποίος Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού έγιναν γονείς για πρώτη φορά, με την σύντροφο του γνωστού ηθοποιού να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαιευτήριο στα social media γράφοντας: «Καλώς ήρθες στον κόσμο μας».
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασια Συμιακού είναι ζευγάρι τα τελευταία έξι χρόνια και στις 29/1/2026 έφεραν στον κόσμο το αγοράκι τους.
Δείτε τις φωτογραφίες που κοινοποίησε.
