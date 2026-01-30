Αντιγόνη Κουλουλάκου για τον γιο της: Με επιστρέφει στην παιδική μου ηλικία και τότε με συγχωρώ

Στην παιδική της ηλικία νιώθει ότι επιστρέφει η Αντιγόνη Κουλουκάκου από τότε που απέκτησε τον γιο της.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως μετά τη γέννησή του έχει μάθει να συγχωρεί τον εαυτό της. Αν γνώριζε νωρίτερα τα συναισθήματα που συνοδεύουν τη μητρότητα, όπως είπε σε συνέντευξή της, θα ήθελε να είχε κάνει και άλλα παιδιά.

«Μου έχει αλλάξει τη ζωή. Είναι αλλιώς να σου το λένε και αλλιώς να το βιώνεις. Δηλαδή, άμα το ήξερα λίγο νωρίτερα, θα είχα κάνει άλλα δύο, τρία. Εγώ το βίωσα με τον φυσιολογικό τρόπο και είμαι ευγνώμων. Πραγματικά, ευγνώμων. Ο γιος μου όντως με επιστρέφει στην παιδική μου ηλικία, μου φέρνει μνήμες και πολλές φορές επιστρέφω και με αγκαλιάζω και με συγχωρώ», μοιράστηκε η Αντιγόνη Κουλουκάκου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OK!

Περιγράφοντας την καθημερινότητα με τον γιο της, η ηθοποιός ανέφερε: «Ξυπνάμε το πρωί μαζί, πηγαίνουμε στο μπάνιο, πλένουμε τα δόντια μας, κάνουμε το πρωινό μας, πάμε βόλτες. Πάντα ξυπνάμε με γέλια, με χαρές, και ξεκινά η μέρα μας όσο πιο καλά γίνεται».

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν είναι αυστηρή, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν βάζει όρια: «Δεν είμαι αυστηρή, αλλά τον οριοθετώ με παραδείγματα και με πράξεις. Δεν θέλω ούτε να του φωνάξω, ούτε να γίνω αυστηρή, γιατί θέλω να νιώθει αγάπη διαρκώς».