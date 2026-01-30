Μεγάλη Χίμαιρα: Δείτε backstage από τα γυρίσματα στη Σύρο

Η σειρά αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου εμβληματικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά, μέσα από μια παραγωγή έξι επεισοδίων. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης, ενώ το σενάριο είναι του Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Πρόκειται για διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ με τις Foss Productions, Beta Films και MomPracem Film, με γυρίσματα σε Σύρο, Αθήνα, Τεργέστη και Δήλο.

Το φινάλε είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου και, ενόψει της προβολής του, η ΕΡΤ παρουσίασε υλικό από τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο νησί, όπου εκτυλίχθηκαν σημαντικές σκηνές. Παράλληλα, σκηνές της σειράς γυρίστηκαν και σε άλλες τοποθεσίες, όπως η Μύκονος, η Δήλος και η Αθήνα.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν η Φωτεινή Πελούζο, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο Δημήτρης Κίτσος, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα γεμάτη πάθος, η οποία αναζητά με αμείωτη ένταση την ευτυχία, οδηγώντας τον εαυτό της και τους γύρω της σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης και απώλειας.

Το 6ο και τελευταίο επεισόδιο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στις 22:00, και έτσι ολοκληρώνεται το ταξίδι της «Mεγάλης Χίμαιρας».

Επεισόδιο 6ο – Τελευταίο: Η μικρή Άννα παλεύει για τη ζωή της, ενώ η ατμόσφαιρα πάνω από το αρχοντικό του Επισκοπειού βαραίνει όλο και περισσότερο. Η Μαρίνα, η Ρεΐζαινα και ο Μηνάς στέκονται μέρα νύχτα γύρω από το κρεβάτι του παιδιού, με τα νεύρα τεντωμένα και τη συνείδηση του καθενός φορτωμένη με ανείπωτα βάρη. Μακριά, στη «Χίμαιρα», ο Γιάννης μετρά τις μέρες μέχρι να γυρίσει στο νησί, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική έκταση της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα ασφυξίας, μια μοιραία νύχτα όλα όσα καταπιέζονταν –επιθυμίες, ενοχές, πίκρες– ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Οι λεπτές ισορροπίες σπάνε και ακολουθεί μια αλυσίδα τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων. Η Μαρίνα στιγματίζεται, γίνεται σχεδόν φάντασμα μέσα στο ίδιο της το σπίτι, κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, κουβαλώντας μέσα της το βάρος ενός καινούργιου μυστικού. Όταν πια η θάλασσα ησυχάζει, η Ρεΐζαινα, διχασμένη ανάμεσα στο μίσος και στη μητρική αγάπη, αποφασίζει να αναλάβει δράση για να προστατέψει τον Γιάννη και τη Μαρίνα: επινοεί μια ιστορία για τον γιο της και οργανώνει τη φυγή της νύφης της από το νησί, πριν επιστρέψει η «Χίμαιρα».

Το ξημέρωμα, η Μαρίνα αποχαιρετά τη ζωή της στη Σύρο και, αντί να κατευθυνθεί κατευθείαν προς το πλοίο της σωτηρίας, αφήνεται για άλλη μια φορά να την οδηγήσει η ίδια η Χίμαιρα: πηγαίνει στο ακρωτήρι για να δει, έστω από μακριά, τον Γιάννη να μπαίνει στο λιμάνι. Εκεί, ανάμεσα στη θάλασσα και στον άντρα που δεν γνωρίζει τίποτα, θα βρεθεί στο πιο οριακό σημείο της ζωής της.