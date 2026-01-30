Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Έκανα επέμβαση και δεν μπορώ να βαδίσω καλά»

Ο γνωστός Πατρινός ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα, αποκαλύπτοντας πως πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που του έχει προκαλέσει δυσκολία στη βάδιση.

Ο ηθοποιός παρευρέθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στη βιωματική δράση της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» με τίτλο «Δείπνο στο σκοτάδι» και μίλησε για την κατάσταση της υγείας του στην εκπομπή «Happy Day», αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ο ηθοποιός θέλησε να αναδείξει και ένα κοινωνικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο προσβάσιμες πόλεις: «Οι πόλεις μας και η ζωή δεν είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους και θα έπρεπε να είναι για όλους», τόνισε.