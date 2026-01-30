Back to Top
Πάτρα: Άνδρας προκάλεσε φθορές και αναστάτωση σε νοσοκομείο και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας για φθορές και πρόκληση φασαρίας έξω από νοσοκομείο ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι βρισκόμενος έξω από νοσηλευτικό ίδρυμα, σε κατάσταση μέθης προκάλεσε φθορές σε τοίχο, ενώ παράλληλα φωνασκούσε, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Επιπλέον, είχε θέσει σε λειτουργία φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου, αναπαράγοντας μουσική σε υψηλή ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ησυχία των νοσηλευόμενων.

